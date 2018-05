Abogados, a la espera de ser nombrados como jueces de carrera

Ante el Tribunal Administrativo de Pasto cursa un incidente de desacato interpuesto por quienes esperan ser nombrados como jueces de carrera.

En el 2013, mediante convocatoria pública No.22, comenzó el concurso para los aspirantes a ser jueces de carrera. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, pese a haber logrado los puntajes requeridos, siguen sin ser nombrados.



“Las personas que participamos en este proceso nos hemos sometido a la espera de cinco años para lograr nuestros nombramientos, con la agravada negligencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de iniciar el curso-concurso, el cual solo tuvo lugar después de una orden judicial que los sometió a un plazo para que quedará en firme la convocatoria No. 22, plazo que ya se cumplió el mes anterior, sin que se haya dado la totalidad de los nombramientos”, señala uno de los aspirantes a juez administrativo que prefiere no dar su nombre. cual



Argumentan que el incumplimiento del Consejo Superior de la Judicatura ha llevado a mantener en provisionalidad a los jueces que en la actualidad ocupan esos cargos. En el caso de Cali, por ejemplo, de los 21 juzgados administrativos hay 11 en provisionalidad.



Las otras vacantes están en Buenaventura, Cartago, Buga y el plazo final se cumplió el pasado 19 de abril y hasta ahora no han modificado el cronograma.



“Situación alarmante, si se tiene en cuenta que ello repercute en la congestión judicial, dado que los provisionales no son calificados en cuanto a calidad ni cantidad, a lo que si están sometidos los jueces de carrera”, manifestaron quienes están a la espera de su nombramiento.



“Esta situación es muy grave para las personas que nos ganamos el derecho a ser nombrados de juez, pero repercute directamente en la sociedad por la congestión judicial y la calidad del trabajo que reciben los usuarios, y en el blindaje que debe tener la administración judicial para que no se presente corrupción mediante el tráfico de influencias”, agregaron los manifestantes.



El Tribunal Superior de Pasto solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial explicar las razones por las cuales en algunos cargos ya se cuenta con registro de elegibles en firme, desde el 28 de febrero de este año, pero en otros casos aún no.



También le requirió a la Universidad de Pamplona, el consultor para estos casos, informar qué trámite se le ha dado a los documentos correspondientes a las pruebas de la convocatoria.



Son 900 cargos en todo el país a los que esperan llegar quienes pasaron las pruebas de la convocatoria; en el Valle se estima que son 100.