Abiertas convocatorias para los afiches de Macetas y Feria

La Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) invita a participar en la elaboración del diseño del afiche oficial del Festival de Macetas, a realizarse del 28 de junio al 2 de julio, y el diseño del afiche de la Feria de Cali que tendrá lugar del 25 al 30 de diciembre.

Para el Festival de Macetas las propuestas deberán presentarse entre el 8 de febrero y el 9 de marzo de 2018, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 12:30 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.



Para el afiche de la Feria de Cali el plazo para recibir las propuestas se estableció entre el 19 de febrero y el 6 de abril, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y la 12:30 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.



Las propuestas deben presentarse en el plazo establecido según cada convocatoria, en sobre sellado en la recepción de Corfecali, carrera 56 No. 3 -007.



Los términos de referencia de ambas convocatorias se pueden consultar en la página web www.corfecali.com.co



Los afiches ganadores serán utilizados a nivel local, regional, nacional e internacional como imagen oficial en todos los eventos promocionales, publicitarios, y de mercadeo de la programación oficial o afines.