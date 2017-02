Denuncian abandono masivo de perros y gatos en Ciudad del Campo

Los habitantes de la urbanización Ciudad del Campo, ubicada después del puente de Juanchito en la vía que comunica a Cali con Candelaria, denuncian que desde hace varios meses se ha presentado un abandono masivo de animales en su barrio.

Según afirma Francia Elena Castillo, una habitante del sector, ante la cantidad de animales en condición de abandono que han aparecido las personas han tenido que adoptarlos, pero ya no dan abasto.

"Encontramos perros y gatos en los meros huesos, yo tuve que adoptar dos gaticos así no me gustaran, pero no podía ver como se estaban muriendo de hambre", dice doña Francia.

La señora asegura que les han avisado a las autoridades y a los vigilantes de cuadra que ellos mismos contratan, quienes les han asegurado que son personas en camionetas lujosas los que llegan al sector, abren la puerta del vehículo haciendo que el animal descienda, cierran la puerta y arrancan a toda velocidad.

"No sé por qué la gente no entiende que los animales son como niños que necesitan amor y cuidado, lo más triste es que ante la proliferación de estos perritos, a varios nos ha tocado cuidarlos, pero ya han comenzado a aparecer animalitos envenenados", cuenta la señora, quien además afirma que uno de sus vecinos llegó a adoptar hasta siete gatos que fueron tirados en una caja.

Según una cifra dada por el analista Gabriel Ricardo Morales Fallón en su página de internet www.gmoral.com, y publicada por EL TIEMPO, en Colombia, cada año, son abandonados al menos unos 4.500 perros muchos de los cuales son llevados a centros de Zoonosis; se cree que aproximadamente unos 6.000 animales son sacrificados.

La Policía Metropolitana invitó a denunciar estos casos y otros casos crueles, pues las personas que son sorprendidas botando un animal se les cataloga como abandono, de igual manera cuando se les deja sin comer y a la intemperie. Estas personas podrían recibir una condenada de hasta 36 meses de cárcel y multas que van hasta los 60 salarios mínimos mensuales vigentes, dependiendo del caso.