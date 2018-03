Colectivo universitario presenta su propuesta de moda en Cali

El Hotel Marriot invita el jueves, a las 7:00 p.m., a una cena especial de moda como apoyo a los futuros diseñadores Vallecaucanos. El colectivo Taller 4 presenta el trabajo de investigación del programa Diseño de Vestuario de la Universidad San Buenaventura Cali. Y se muestra una propuesta de empoderamiento de la figura de la mujer.

Los protagonistas de la iniciativa son los estudiantes de diseño del 'Taller 4', que hace parte de la Universidad de San Buenaventura Cali, reunidos esta vez como un nuevo colectivo de moda.



La iniciativa nace este año con el ideal de promover el trabajo de investigación y creación desarrollado desde la asignatura Taller de Proyectación 4 del programa Diseño de Vestuario de la Universidad San Buenaventura Cali.



Desde el 2016 la asignatura tuvo un giro en contenido que fue acogido por la comunidad académica, gracias a esto el taller ha sido invitado a mostrar su estructura teórica y practica en escenarios como el Festival de Industrias Creativas MEC, la plataforma Académica de Cali Exposhow 2017, gestionada por la Cámara de Comercio de Cali, y la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam Cali).



En esos escenarios se impartieron conferencias y charlas para mostrar los proyectos realizados por estudiantes.



Desde entonces se pensó en desarrollar una nueva figura que mostrara de manera cercana el contenido del taller y que a su vez sirviera como promotor de nuevos talentos.



“En el proceso de investigación que realizan los estudiantes de Taller 4 entendemos el papel del diseñador como un investigador natural en la ciudad. Un pensador que es sensible a su entorno y que encuentra en él la oportunidad de inspirarse y crear", así lo afirma el profesor Omar Romero, un diseñador industrial, y Brand Stylist, quien enfocó su carrera profesional a trabajar en Moda y que ahora ve en la educación la clave para apoyar el diseño colombiano.



Los asistentes podrán conocer los looks que estas jóvenes promesas han creado bajo la coordinación de los docentes Ómar Romero y Alejandra Millán, inspirados en emblemáticos lugares de Cali como galerías, museos, plazas y parques con la intención de resaltar nuestra cultura vallecaucana bajo una perspectiva joven y actual.



Cerrando el evento y como invitada especial, la marca MCMA London de la diseñadora Carolina Mejía mostrará una selección de piezas especiales que hacen parte de la colección R.E.S.P.E.C.T, la cual pretende expandir un mensaje sobre la unión y el empoderamiento femenino.



Al finalizar el show, la marca escogerá y acogerá a un estudiante del Colectivo Taller 4 al que invitará a desarrollar un proyecto en colaboración apoyando así los nuevos talentos de la región.



Además, las modelos en formación de la agencia y academia NV Modelos by Fabio Arias se suman al evento y serán las encargadas de desfilar los looks y piezas ante los asistentes.



CALI