A Maurice Armitage le llegó una serenata en día equivocado

El gobernante pidió a los músicos que lo excusaran pero anotó que era el día ni el momento oportuno para una celebración, algo a lo que él poco le saca tiempo en su jornada.

Temprano, en la mañana del martes pasado, en el despacho del alcalde de Cali se cumplía un consejo de seguridad. De repente, empezaron los acordes de un mariachi en el piso donde está la oficina del gobernante, en el Centro Administrativo Municipal (Cam).

#MariachisPlantadosEnAlcaldíaCali 😂 'Villegas' llegó con mariachis, torta, velas y amigos a celebrar el cumple #73 al alcalde Armitage, con lo q no contó es q el mandatario cumple el 13 de junio, no 13 de febrero, adicional, llegó minutos antes del consejo de seguridad 🎂🍾🎉😂 pic.twitter.com/q9uwptnnuP — Juan Pablo Rueda B. (@juanfotosadn) 14 de febrero de 2018

Los músicos interpretaron una canción de cumpleaños. De acuerdo con un video, que empezó a circular en la mañana del miércoles, el alcalde Armitage salió de su despacho..



El ofrecimiento era de Luis Villegas, un organizador de eventos artísticos y culturales. Pero el acto no coincidía con la fecha de cumpleaños del gobernante. Si bien el mandatario cumple un día 13, pero no de febrero,.



"Primero, Villegas yo no cumplo años hoy, segundo, yo tengo consejo de seguridad hoy. Esta ciudad no está para estar cantando música ahora, les agradezco mucho muchachos. Se equivocó de fecha, se equivocó de sitio, se equivocó de todo. No le pegó a una”, dijo Armitage.



Luego anotó: “¡no! pero perdóneme Villegas. Yo no puedo hacer esto aquí a estas horas, me da angustia con ustedes pero esto lleno de militares y la ciudad jodida”.

D. festejo frustrado ya tenía lista su torta, velas y globos, pero la cita de los mariachis quedó pendiente.



