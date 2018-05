'A Epsa le interesa manejar el alumbrado público de Cali'

La Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) estaría interesada en operar el servicio del alumbrado público de la ciudad, con 165.000 luminarias.

Así lo señaló el gerente de Emcali, Gustavo Jaramillo, luego de que el concejal Roberto Rodríguez indicó que “urge saber, si el Alcalde, como presidente de la junta directiva de Emcali, tiene precisas las garantías de parte de Celsia, para no acudir a terceros para cumplir con esta labor, dada la poca experiencia en municipios de esta categoría”.



Este cambio de operador se debe a que en junio se vencerá la prórroga del contrato de concesión a Megaproyectos, firma privada que por casi 20 años ha venido manejando el alumbrado público de Cali y por el cual, la ciudadanía paga un impuesto.

En junio se vencerá la prórroga del contrato a Megaproyectos, que por casi 20 años ha venido manejando el alumbrado público de Cali y por el cual, la ciudadanía paga un impuesto FACEBOOK

TWITTER

Esta concesión finalizaba en diciembre de 2017 y hubo prórroga hasta junio de este 2018.



Ahora, las dudas aumentaron y no solo del concejal Rodríguez, también de otros cabildantes como Carlos Hernán Rodríguez, Carlos Pinilla, Juan Manuel Chicango y Patricia Molina con respecto a qué empresa se otorgará el millonario contrato para manejar el servicio.



Los concejales preguntan si se otorgaría por licitación (escogencia por méritos, según la ley 80, proceso de contratación pública cuando se trata de sumas cuantiosas), si Emcali asumiría directamente el servicio o si se haría una contratación directa. Pero, Emcali le informó a EL TIEMPO, en su edición del 30 de abril pasado, que no tiene capacidad operativa para hacerlo.



Sin embargo, de acuerdo con concejales, cuando se trata de contratos de cuantiosas sumas (según pasadas gerencias de Emcali, Megaproyectos recibía por la prestación del servicio un promedio mensual de 1.230 millones de pesos), la ley obliga abrir una licitación.



Pero el gerente de Emcali aclaró que, por ahora, Celsia-Epsa estaría estructurando una propuesta que aún no ha sido presentada formalmente a la empresa de servicios públicos de Cali.



En cuanto a que si se haría una contratación directa y no licitación, en caso de que la junta directiva de Emcali y la gerencia acojan la propuesta de Epsa, Jaramillo explicó que podría hacerlo, según su manual de contrataciones. Además, señaló que Emcali tiene el 18 por ciento de las acciones de Epsa y eso lo permitiría. A su vez, Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos que posee el 64,01 por ciento de participación en las acciones de Epsa. De allí que se hable de Celsia-Epsa.

Emcali tiene el 18 por ciento de las acciones de Epsa FACEBOOK

TWITTER

“Emcali ha venido analizando desde hace muchos meses el tema del alumbrado con respecto a cuál debe ser la mejor opción en cuanto a tecnología servicios y costos”, dijo el ingeniero Jaramillo.



El gerente de Emcali agregó que Celsia-Epsa tiene una gran experiencia en todos los temas de energía, incluso está catalogada como la empresa con los mejores indicadores a nivel nacional en respuesta de daños en el Valle del Cauca. "Inclusive en Tuluá, mediante la empresa Cetsa S.A. ESP (Compañía de Electricidad de Tuluá) tiene los mejores indicadores, mejores que Bogotá y Medellín. Tiene una muy buena y una gran tecnología, acaban de montar un centro de tecnología para poder operar remotamente toda su infraestructura a nivel nacional e internacional”. Dijo, también, que Epsa haría directamente la operación de las luminarias, sin recurrir a contratos con terceros.



El gerente de Emcali también anotó que la junta está consultando con Megaproyectos una nueva prórroga de tres meses más, mientras se define qué empresa prestará el servicio.



El concejal Chicango ha sostenido por cada luminaria se paga un valor de 5.200 pesos, por fuera del mantenimiento y operación. “En Cali hay 160 mil luminarias. Hay que saber además de la luz led, conocer especificaciones de la bombilla”.



Además, de esas 165.000 luminarias, según el Concejo, más de 157.000 están pendientes de cambio a iluminación blanca o LED que consume menos energía y se podrían abaratar los costos.



Los sindicatos Unión Sindical de Emcali y el Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) también han sostenido que este contrato ha sido reflejo de una puja de intereses por manejarlo, sin pensar en el servicio a la gente.



Aunque la pasada Alcaldía de Cali pretendió terminar el contrato con Megaproyectos, en el Concejo se expuso otra duda: ¿por qué Emcali, como interventor, cambió de posición en el 2015 frente a objeciones al sostener luego que no había problemas?



CALI