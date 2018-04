02 de abril 2018 , 10:10 a.m.

l ingeniero industrial Mauricio Ramírez Terrassa, quien ocupa desde diciembre pasado la gerencia de Gases de Occidente (GdO), habla de lo que proyecta para la compañía.

Señala una visualización enfocada a la innovación, a brindar tarifas competitivas y a aumentar la demanda del gas natural vehicular que en 2017 registró un decrecimiento del 10 por ciento en la zona.



Frente a los grandes proyectos de infraestructura, como la planta regasificadora de Buenaventura y el gasoducto Yumbo-Buenaventura, dice que están abiertos al análisis.



Antes de llegar a GdO Ramírez Terrassa se desempeñaba como director de estrategia y finanzas (CFO) en Cenit Transporte y Logística.



Está recién llegado a GdO, ¿cómo visualiza la compañía?

La visión general es cómo posicionar y vivir el tema de conectarnos con una vida mejor y en ese sentido son dos ejes claves: el primero es una operación que sea segura, confiable y sostenible. En segundo lugar que haya una cercanía con el usuario, con nuestras comunidades y con el entorno que operamos, y esto lo queremos hacer a partir de la innovación, la mejora continua para seguir en nuestro proceso de transformación.



¿Cuál es el gran reto del sector en la zona del suroccidente?

Son en dos vías, una es cómo seguimos dando señales que el gas es el combustible del futuro y permite el desarrollo donde vemos más oportunidades de seguir incrementando la demanda y generando más alternativas y, en segundo lugar, que va acompañado de cumplir ese objetivo, tiene que ver con que podamos siempre estar ofreciendo tarifas que sean competitivas a nuestros usuarios.



¿Y cuáles son las amenazas?

Son relativas. La gente lo puede ver con el esquema de precios, pero por el contrario, nosotros vemos que hay una oportunidad hoy en día de poder posicionar toda la discusión a nivel de cadena, hay un consenso en toda la cadena, hay oportunidades para mejorar la competitividad del gas y, adicionalmente, ofrecer tarifas que sean asequibles, eficientes y competitivas a nuestros usuarios.



En el pasado GdO se mostró interesado en el gasoducto Yumbo-Buenaventura. ¿Usted mantiene esa línea?

Hay que generar primero un consenso de, realmente, cuándo es la fecha del proyecto. Desde el punto de vista de nosotros, siempre tener la alternativa de un suministro a largo plazo es muy interesante analizarlo, pero es un debate que, creo, debe analizarse con profundidad y, especialmente, hablar de cuánto ese gas va a llegar al usuario porque necesitamos que llegue competitivo y, de esa forma, cómo las tarifas actuales se van ver impactadas o no por el régimen de inversiones que está propuesto; pero consideramos que aún es prematuro, necesitamos tener mayor información para ir en esa línea.



Según la UPME, la planta regasificadora de Buenaventura se necesita, con el gasoducto incluido.

Nuevamente, se requiere todavía generar mayor consenso con respecto a la información. Es un tema que nosotros en este momento estamos estudiando y estamos abiertos a analizar y a aportar al debate.



¿Hacia dónde se dirigen los proyectos de innovación?

Vemos oportunidades de llegar a distintos segmentos, hay mayores propuestas de valor que nos pueden llevar a reemplazar otros combustibles; tenemos un gran potencial en el gas natural vehicular, un sector que ha decrecido su demanda, el año pasado decrecimos más del 10 por ciento en el caso nuestro, pero ahí creemos que hay grandes oportunidades para seguir incentivando el consumo. Y cómo política, en lo que es transporte público y sistemas de transporte masivo. Siempre hemos planteado el beneficio del gas.



¿Qué lo hizo regresar al Valle?

Estoy regresando a Cali después de 24 años. Estoy muy contento de trabajar en la región y de aportarle; es un reto. He estado en temas financieros, estructuración de proyectos. Estuve desde lo público con Ecopetrol y ahora, con esa visión, me parece importante llegar, aprender, para seguir aportando.