95 años celebra la Universidad Libre en Cali

Con actividades artísticas y culturales, la Universidad Libre Seccional Cali celebrará el día de hoy su aniversario número 95, en los Campus del Valle del Lili y Santa Isabel. La programación inicio a las 10:00 a.m. en el Campus del Valle del Lili, que ha sido decorada y ambientada para recibir a los estudiantes.

Desde sus inicios, la Universidad Libre con el apoyo del General Benjamin Herrera en el año 1923 presento al publico las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, las escuelas de Ciencias, y de Artes y Oficios; la cual se ha regido por los principios de la libertad de enseñanza y aprendizaje, el pluralismo ideológico, la igualdad, la fraternidad y la democracia.



Pero no fue sino hasta 1958 que las directivas impulsaron la idea de establecerse en la ciudad de Cali, como la Corporación Universidad Libre, Seccional de Occidente.



De ahí en adelante, el 31 de enero de 1974, por decisión de la Honorable Consiliatura, se reconocieron las facultades de Administración y Contaduría.



El día 1 de abril de 1975, siendo Vicepresidente de la Consiliatura el doctor Miguel González Rodríguez, se instaló oficialmente el primer Consejo Directivo de la Seccional, reglamentado por el Acuerdo numero 1 de 1976.



El día 1 de septiembre de 1975, mediante Acuerdo numero 5 de la Honorable Consiliatura, se dio aval para la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Cali.



Con todo esto, los 95 años no pasaran desapercibidos para la comunidad.



“Será un evento para compartir con la comunidad unilibrista con motivo del aniversario de la Universidad; desde muy tempranas horas de la mañana tendremos la decoración y ambientación con globos, habrá maquetas de cumpleaños y tendremos un acto cultural con la participación del Grupo Tabasco en la Plazoleta principal de nuestra sede del Valle del Lili, a las 10:30 a.m. estas actividades las tendremos también en la sede Santa Isabel a las 6: 30 p.m. en la plazoleta Gloria Elsa”, explicó la funcionaria de Unilibre Cali.





