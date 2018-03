'90.000 quejas por atención en salud por EPS en Valle en un año'

15 de marzo 2018 , 08:10 a.m.

El tiempo promedio de atención en urgencias a través de EPS en el Valle es de 2,3 horas. En Cali, ese promedio aumenta el doble: 4,7 horas. Así mismo, el 57,7 por ciento de la población en la región está en el régimen contributivo y el 41 por ciento, en el subsidiado.

Bajo este panorama, se realizó ayer el foro ‘Atención en el sector de la salud en el Valle’ con el programa 'Cali Cómo Vamos' y el apoyo de RCN Radio y RCN Televisión. La gobernadora Dilian F. Toro recalcó tener una red integral de servicios y trabajar la prevención y promoción.



La mandataria añadió que los costos por enfermedades huérfanas son un grave problema para el sistema en el Valle y la tardanza en entregar medicamentos se debe a falta de recursos. Dijo que en 2017, la Gobernación estuvo al tanto de 90.000 quejas por el servicio y la atención de las EPS.



La gobernadora Toro señaló que en el caso de Buenaventura, con más población en el régimen subsidiado (67,8 por ciento de la población) que en el contributivo (30,6 por ciento), muchos de sus habitantes tienen un empleo informal y resaltó que falta capacitar más a la comunidad sobre el mismo sistema para que no solo se afilien al subsidiado.



Aunque en el foro surgió la propuesta de una reforma a la salud de Juan Carlos Giraldo, de la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas , el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, dijo que antes de pensar en una reforma, hay que revisar las condiciones de la prestación de servicios y cómo las entidades, EPS e IPS (instituciones promotoras de salud, que son clínicas y hospitales privados y públicos), lo están ofreciendo.



Cruz dijo, además, que se debe analizar cuál es la capacidad de respuesta instalada en las entidades y si una EPS no cuenta con ello, debería retirarse. Es así que señaló que Coomeva se retiró de Boyacá.



En cuanto a Coomeva y la EPS SOS, la gobernadora del Valle dijo que es necesario fortalecer estas entidades en el Valle que están generando empleo y que son de la misma región.



A su vez, el funcionario enfatizó en que los usuarios deben hacer valer su derecho a cambiar de EPS.



El superintendente de Salud dijo que en el Valle, la primera queja en cuanto a las EPS es la demora en la entrega de medicamentos que no están dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). Además, dijo que la Súper está sancionando justamente a las entidades que deberían cumplir con sus funciones antes de ser multados o de que el usuario se queje. Señaló que el 30 por ciento del total de sanciones de todo el país a EPS corresponden al Valle, siendo un porcentaje elevado.



Luis Fernando Cruz Gómez, rector de la Universidad Libre, también coincidió con la gobernadora del Valle en que se debe volver a la medicina familiar y a la prevención, para evitar que casos de hipertensión, por ejemplo, terminen en enfermedades crónicas.



Así mismo, la Universidad del Valle ha recalcado la importancia de que las universidades sigan avanzando en investigación y tecnología para prestar mejores servicios. De hecho, según la gobernadora Toro dijo que las enfermedades huérfanas están siendo cada vez más diagnosticadas por los progresos en la tecnología.



