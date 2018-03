7.800 policías vigilan Cali y su área metropolitana en las elecciones

11 de marzo 2018 , 10:04 a.m.

La Policía Metropolitana de Cali, en desarrollo del Plan Democracia 2018 'Inspirados en usted' señala hay todo un dispositivo para garantizar el normal desarrollo de las elecciones de Congreso y brindar la seguridad necesaria a los electores.

Los 7.800 policías están distribuidos para la capital vallecaucana y su área metropolitana. En Cali son 184 puestos; Jamundí (35), Yumbo (29), Candelaria (18), Vijes (10) y La Cumbre (8) "donde se prevé la participación de por lo menos 1’976.490 personas. Aquí se centrará el esfuerzo de 7.800 hombres y mujeres policías que día a día fortalecen el servicio de policía, en cumplimiento al Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI)".



Las elecciones cuentan con 2.500 uniformados solo en los puestos de votación de Cali y el área metropolitana, con el apoyo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, personal de la Escuela de Policía Simón Bolívar y de las diferentes especialidades como Esmad, Sijín, Sipol, Dipro, Goes y Carabineros.



Siguiendo el propósito del dispositivo, fue habilitado un puesto de mando unificado (PMU) en el comando de la Policía Metropolitana, donde las principales autoridades estarán atentas a cualquier situación en el desarrollo de esta importante jornada electoral.



La Policía ofrece algunas recomendaciones a la ciudadanía con el fin de contribuir de manera efectiva al proceso electoral, dentro de un marco de transparencia, legalidad y democracia.



- La ubicación de los jurados y demás funcionarios será a partir de las 7:00 a.m.

- El desarrollo de las consultas irá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hora en que finalizara el evento.

- El cierre y escrutinio de las mesas será desde las 4:00 p.m. hasta su finalización.

- Para evitar aglomeración al final de la jornada, se pide a los ciudadanos acudir temprano.

- Las personas de la tercera edad, así como quienes posean algún tipo de discapacidad, podrán ingresar con un acompañante hasta el cubículo.





