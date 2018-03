300 familias en Florida (Valle) piden más ayudas, tras vendaval

Unas 2.000 personas de 300 familias que fueron afectadas por el vendaval que azotó en este Jueves Santo la zona rural del municipio Florida, en el sur del Valle del Cauca.

Dentro del balance de las autoridades se registraron 50 casas que quedaron sin techo y que corresponden a las veredas Caleños, San Juanito y Villa Pinzón Cabuyo.



La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Florida reporta que también hubo inundaciones y otras afectaciones en vías que comunican la cabecera con el área rural.



De acuerdo con esta dependencia, se traslaron ayudas a los damnificados como alimentos no perecederos, frazadas, colchones y elementos de aseo y cocina. No obstante, estas familia damnificadas piden más ayuda ante esta situación.



De otro lado, en la tarde de ayer por un intenso aguacero en el norte y en zonas del sur de Cali se elevó el agua en vías, debido a que se colmató el alcantarillado en algunos puntos.



Se inundaron zonas de la calle Quinta con carrera 44, por la calle Novena, cerca a las Canchas Panamericanas y por el barrio San Vicente, en el norte.



Así mismo, el Cuerpo de Bomberos de Cali informó que una vivienda en Siloé estaría en riesgo por deslizamiento.



En el oriente, cerca a Los Mangos, en el Distrito de Aguablanca, los Bomberos señalaron que están atentos, pero al final de la tarde de este Viernes Santo no habían recibido reportes de afectaciones.



En San Vicente, por la calle 34 Norte con avenida 2BIS, vecinos indicaron que el agua empezó a bajar al final de la tarde.



CALI