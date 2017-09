El crimen del fotógrafo que sobrevivió al cáncer

Los disparos que el 17 de junio acabaron con la vida de Arcesio Velásquez Santana, de 70 años, no solo causaron conmoción en el barrio Sembrador de Palmira.



También para allegados de Élmer Agudelo fueron una alerta que él debía atender. Entonces se rumoró que pudo ser una equivocación del pistolero contra Velásquez, un pensionado del Ejército, quien vivía tranquilo con su esposa.

El ataque ocurrió en el restaurante que administraba la esposa de Agudelo, un reportero gráfico experimentado y alegre.



Un amigo dice que le aconsejó a Agudelo que se cuidara porque ese homicidio podía estar relacionado con un incidente de unas semanas atrás. La charla quedó pendiente, aunque Agudelo y su esposa cerraron el restaurante.



El domingo Agudelo, vinculado a los periódicos El País y Q’hubo desde 2007, se levantó y le insistió a su esposa que prepararan un sancocho en el parque en una olla de barro que había comprado.



Con dedicación acondicionaron llantas para que los niños jugaran mientras se cocinaba.



Pero al mediodía la tristeza invadió al barrio.



Un hombre se bajó de una motocicleta, se acercó a Élmer Agudelo, y le propinó tres impactos de bala. Aunque lo llevaron a la clínica Palma Real fue reportado muerto minutos después.



“Tu siempre serás mi bastón y yo el tuyo”, con voz entrecortada habla Millerlandy Navarro Arias, la compañera de vida desde hace 26 años del fallecido Elmer Agudelo Vidales, al recordar el amor con que le decía esas palabras en momentos de enfermedad y preocupación.



Ante el crimen, la Alcaldía de Palmira ofreció 10 millones de pesos por datos de los responsables. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció otros 10 millones para que la ciudadanía apoye el esclarecimiento del asesinato.



Flores de colores amarillo, blanco y rojo rodearon la sala en Los Olivos, donde se reunieron sus cinco hijos, familiares y colegas que lo despidieron en Jardines del Palmar.



La fotografía era la profesión que había decidido después de ser empleado de un banco y otros trabajos. Se fue ganando reconocimiento en lo social y deportivo.

Le gustaba captar el deporte con su cámara y más si era de su América, del cual fue portero en 1987 en la categoría C. También lo apasionaban los toros y les guardaba una colección.



Se salvó de cáncer

Su familia recuerda que celebraba misas en casa y lo define como un guerrero y lo demostró cuando le diagnosticaron cáncer de colon, al mismo tiempo que a su esposa le afectaba un cáncer de tiroides en el 2015. Fue un tiempo muy difícil, pero siempre tuvo una sonrisa en su rostro para seguir brindando amor, en especial a sus hijos.



Su hermano mayor, Guillermo López, se refiere a un ser humano jovial y cree que su muerte es una idiotez de la vida con una buena persona.



Una amiga dice que se conocieron desde niños y siempre fue amable y servicial. Una colega lo recordará llegando en su Renault 4.



¿Por qué?

El coronel Carlos Zapata, secretario de Seguridad, expresó que “es algo muy doloroso para la ciudad. Estamos articulados con la Sijín para identificar y detener a los responsables”.



El Círculo de Reporteros Gráficos rechaza el crimen y pide que se aclare antes de anticipar los móviles.



El coronel Mauricio García, comandante del Distrito de Policía Palmira, dice que se dispone de información sobre un problema del reportero en mayo, con denuncia instaurada ante la Fiscalía.



El incidente ocurrió en la noche del 31 de mayo cuando le celebraban el cumpleaños a Agudelo.



En la reunión un joven que, al parecer, estaría alicorado o afectado por otra sustancia, pretendía un romance con una allegada de Agudelo, menor de edad.



Eso incomodó al reportero, que habría recibido un puño de parte del joven, el cual a su vez fue golpeado por unos asistentes a la celebración, de acuerdo con versiones recogidas por autoridades.



Luego el joven le arrojó piedras a la casa. Y llegaron allegados suyos.



Un amigo de Agudelo dice que “él no sabía que el problema se inició por el acoso a la niña, pero intentó de todas las formas hacerlo ir para su casa, pero él le pegó con una piedra y Élmer reaccionó”.



El asunto quedó en el ambiente y los rumores.



El 17 de junio ocurrió el homicidio del pensionado Arcesio Velásquez Santana cuando estaba en el restaurante. En el sitio quedó el rumor de un crimen por equivocación. Ese día la víctima y el fotógrafo tenían camisas de color amarillo.



Según autoridades, Velásquez no tenía amenazas ni conflictos conocidos.



Antes, la gente había notado que una moto rondaba por el sector. Y eso se repitió. Agudelo y su esposa decidieron que entregarían el restaurante porque seguían los comentarios.



El ambiente del barrio estaba tenso. Más cuando el 26 de junio la Unidad Básica de Investigación Criminal Ubic, con el apoyo de la Unipol, en un plan contra la delincuencia, llegaron con una ofensiva que golpeó una banda dedicada al tráfico de droga a domicilio en el barrio Sembrador, donde residía Agudelo.



El 16 de agosto se anunciaron amenazas contra el alcalde de Pamira, Jairo Ortega, que provendrían por los golpes al microtráfico.



Los días pasaron y Agudelo mantenía en sus tareas profesionales hasta el domingo cuando decidió compartir un sancocho en su barrio.



El coronel García dice que el homicidio no estaría relacionado con su profesión.



La secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, dijo que “exigimos a las autoridades que investiguen y se adelanten los procesos que sean necesarios”.



Agudelo adoraba a sus hijos Mauricio, Jefferson, Junior, Jeniffer y Valentina, a quien le quería regalar la mejor fiesta de 15 años en febrero de 2018.



Jefferson recuerda a su padre como un ser muy entregado a su trabajo y su familia. “Siempre les sacaba una sonrisa a las personas. Desde los 35 años que inició con la fotografía me llevaba a todos los eventos. Ahora último compartimos una fritanga que tanto le gustaba y cantó baladas de Camilo Sexto’”.



“No guardemos rencor. Que Dios perdone al que hizo esto porque una persona así es que no tuvo amor en su casa”, fue la despedida de Jennifer en la misa en memoria de su padre.



La familia y los amigos le cantaron ‘En vida’ y ‘Mi viejo’. Una pariente le aconsejó que se fueran de esa casa. Pero no era la meta marcharse, como sobreviviente del cáncer, porque no temía ni debía nada.

PALMIRA