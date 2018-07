198 medallas se disputarán en el Valle por Juegos Centroamericanos

A los atletas del área Centroamericana y del Caribe que competirán en suelo

vallecaucano, les corresponde escribir un nuevo capítulo en deportes de precisión,

fuerza, velocidad, resistencia y coordinación, en las 6 disciplinas deportivas que

fueron definidas en el calendario de las justas centroamericanas para la subsede.

Tras cumplirse los procesos de inscripción nominal de los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 quedó definido que en Cali y Calima-El Darién se disputarán en total 198 medallas para los 6 deportes.



José Luis Echeverry Azcarate, designado subjefe de misión en la

Capital del Valle, dijo que los organizadores tuvieron en cuenta de Cali su " amplia y suficiente en relación con su historial deportivo; exuberante y pródiga, en organización competitiva".



Una de las ventajas está en sus campos de competencia, construidos con las exigentes regulaciones técnicas, que han servido para edificar grandes hazañas, plasmadas por los héroes perpetuos del deporte y que una vez más llegan para buscar el reconocimiento universal.



De las 198 medallas en disputa, 63 son de oro, 63 de plata y 72 de bronce. En la contienda dorada el ciclismo coloca 23 finales; el canotaje suma 10; remo compite por 11; el bolo pugna por 10, el squash 7, y el pentatlón moderno 3.



La cifra de medallero pudo ser mayor pero la caída de 6 competencias que no cumplieron con el mínimo de participación nominal dejó el consolidado ya mencionado de 198. Las competencias que no cumplieron con el reglamento de

inscripción nominal fueron: Ciclismo de pista: Velocidad por equipos damas, Canotaje: C1 200m Mujeres, Canotaje: C2 500 m Mujeres, Pentatlón Moderno: Relevos Mixtos, Pentatlón Moderno: Relevos Mujeres y Remo: Doble Par 2 XF.

Ciclismo de pista y ruta; bolo, squash y pentatlón moderno, son los deportes que

aparecen en el fixture de competencias para su realización en la Capital del Valle

del Cauca mientras el canotaje y el remo, estarán en lago Calima, conexo al área

del Municipio de Calima El Darién.



“Tenemos la gran fortuna de recibir 7 deportes de los cuales 5 serán en Cali

incluyendo las modalidades de pista y ruta del ciclismo, y complementamos el

calendario con la realización de los campeonatos de canotaje y remo en el lago

Calima”, precisó Echeverry Azcárate.

El funcionario dijo que “los Juegos, en forma general,van a ser una gran oportunidad para que Colombia muestre sus avances competitivos frente a países como Cuba, Méjico y el mismo Venezuela”.



El ciclismo es el deporte de más medallas con 23 finales en las que participarán estrellas como Fabián Puerta, actual campeón mundial en

la prueba del keirin, titulo alcanzado en la ciudad holandesa de Apeldoorn. También estará Martha Bayona, subcampeona Mundial en Keirin y campeona Panamericana.



Los bolicheros colombianos mostrarán los avances en el deporte de la concentración y la precisión quienes batallarán por los 10 campeonatos definidos para este deporte.



El squash entregará 7 finales y presentará en el Club Campestre a Miguel Ángel

Rodríguez, la carta colombiana que viene de ganar el abierto de Londres.



Ese escenario también acogerá una parte de las competencias del Pentatlón Moderno que ha generado expectativa por la fusión deportiva de disciplinas como Natación, Esgrima, Equitación y una prueba combinada de tiro-carrera. En este

deporte se compite en ambas ramas en 3 en competencias Individuales, Relevos

rama y Relevos Mixtos.



Para los deportes acuáticos, la represa del lago Calima, a una hora de la Capital del Valle, hereda los campeonatos de canotaje y remo. El primero caracterizado por la velocidad y la habilidad en las embarcaciones ofrecerá 10 emocionantes competiciones, mientras el remo, respaldado por la fuerza muscular y la resistencia física de los remadores, convalidará 11 disputas de campeonato.



Estas son las pruebas por cada deporte



Un botín de 23 medallas de oro entregara el ciclismo en las modalidades de pista y

ruta, siendo el deporte que mayores finales entregue a los Centroamericanos en Cali. Serán 12 premiaciones en masculino y 11 en femenino ante la caída de la competencia de velocidad equipos damas por no alcanzar el mínimo de 5 comités olímpicos inscritos exigidos para la realización de la prueba.



El calendario del ciclismo se inaugura con las pruebas de Contra el Reloj en las dos

ramas el 20 de julio en un recorrido de 10.6 kilómetros, entre Dapa – Yumbo – Dapa,

por la antigua vía al municipio de Yumbo.



El programa general de competencias se ejecutará del 21 al 26 de Julio de 2018. El

ciclismo de pista tendrá como escenario el majestuoso Velódromo Alcides Nieto

Patiño, situado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Martha Bayona, ciclista colombiana, Foto: Archivo particular

El 28 de julio se efectuará la ruta femenina; el recorrido de 99 kilómetros saldrá del

Estadio de Palmira; pasará por Candelaria, Puerto Tejada y Villarrica en donde se

retornará al punto de partida.



La prueba de ruta masculina será el colofón del campeonato de ciclismo y se

realizará sobre 168 kilómetros entre Buga y Cali, pasando por los municipios de El

Cerrito, Candelaria, Puerto Tejada, Villa Rica. Se regresa a Puerto Tejada, para

continuar por candelaria, se toma la recta Palmira a Cali, para ingresar a la Capital

del Valle por la carrera primera, cruzando por la calle 44 a la Av 3N. El remate se

efectuará por la Avenida de las Américas con llegada al frente del Centro

Administrativo Municipal- CAM.



En bolo, entre el 26 de julio y el 3 de agosto en el coliseo de bolos ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo en Cali. Se disputarán 10 competencias; 5 en femenino y 5 en masculino, inherentes con las modalidades individuales, dobles, tríos, equipos y final de maestros.



La competencia de Pentatlón Moderno de los XXIII Juegos Centroamericanos y del

Caribe Barranquilla 2018 se desarrollarán del 20 de julio al 23 de Julio de 2018 en

las instalaciones del club campestre y en la unidad deportiva Jaime Aparicio, de Cali.



El Pentatlón moderno es un deporte que comprende 5 disciplinas: Natación,

Esgrima, Equitación y una prueba combinada de tiro - carrera. Se compite en ambas

ramas en 3 modalidades: Individual, Relevo, aunque lamentablemente el Relevo en

mujeres y relevos Mixtos, no alcanzaron el mínimo de 5 países inscritos y no se

realizarán en esta ocasión.



Con gran expectativa los caleños esperan la presentación de este deporte del

programa olímpico en el que impera la acumulación de esfuerzos a través de las 5

disciplinas deportivas que se mezclan para maximizar rendimiento en aras del éxito

competitivo. Se abre la competencia con esgrima, confrontando inicialmente a los

atletas en un Round Robín, para rematar con la competición en escalera; otro

capítulo es para la Natación en 200 metros libres. El ecuestre confronta con la

competencia de salto y la prueba tiro- carrera. En esta disputa el competidor

enfrenta 5 veces un circuito que tendrá como obstáculo 5 polígonos los cuales

deberán superar con disparos de pistola en 5 oportunidades.



La competencia de Squash de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del

Caribe Barranquilla 2018, entregará 7 medallas y se efectuará del 20 al 26 de julio. En el Club Campestre de la Ciudad de Cali. El bogotano Miguel Ángel

Rodríguez, octavo en el ranking mundial y Catalina Peláez, lideran la selección

nacional que acude por Colombia en las modalidades individuales, dobles y equipos

para damas y varones además de la competencia de dobles mixtos.



La competencia de Canotaje de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y

del Caribe Barranquilla 2018 se efectuará los días del 31 de julio al 2 de Agosto del

2018 en el Embalse del Lago Calima – Valle del Cauca.



Se disputarán 10 competencias en masculino (6) y femenino (4) en las

modalidades; K1 200M, K1 500M, K2 500M y K4 500M. No se efectuarán las

pruebas de damas C1 200M y C2 500M por no tener el número mínimo de 5 países

participantes.



El viernes 20 al día lunes 23 de julio, en la Pista de Remo de la Represa del Lago Calima, a una hora de distancia aproximada de la ciudad de Cali

.

En el remo femenino se competirá por 4 oros y en masculino por 6, para un total de

10 competencias.



