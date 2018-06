180 carretilleros reclaman que no están en la sustitución

La que se ha convertido desde hace casi medio siglo en la escombrera de Cali por falta de un depósito para estos residuos sigue siendo un dolor de cabeza.

No solo para la ciudad y las comunidades aledañas que ven cómo el cúmulo de escombros en la avenida Simón Bolívar con carrera 50 continúa tomando altura.



Este miércoles, un grupo de personas que han vivido en estas últimas décadas de recoger los escombros, recorriendo la capital vallecaucana en carretillas tiradas por caballos realizó una protesta en la vía.



De acuerdo con Gloria Hidalgo, presidenta del Sindicato de Carretilleros en Cali, esta manifestación obedeció a que: “El Alcalde (Maurice Armitage) no ha cumplido con el compromiso de sustituir a cerca de 180 carretilleros que quedaron pendientes”. En el 2003, o sea hace 15 años, la Corte Constitucional ordenó que en todo el país los vehículos de tracción animal ya no circularan, debido a los riesgos y maltratos de los equinos. En Cali, esta sustitución empezó en el 2013.



El proceso implicaba que los carretilleros recibieran vehículos motorizados o que se acogieran a proyectos productivos.



Sin embargo, Hidalgo dijo que estos 180 carretilleros no pudieron acogerse. “El proceso empezó mal” y añadió que la Alcaldía se habría basado en un registro del 2005 para “afirmar que ya se cumplió la sustitución”, cuando no sería así. A finales del año pasado, la Administración anunció que la sustitución terminaba en Cali, con la entrega de 120 automotores.



