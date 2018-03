16 años del asesinato de monseñor Duarte y aún no se esclarece crimen

Con una eucaristía celebrada este viernes en el hospital que lleva su mismo nombre, decenas de caleños recordaron a monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado hace 16 años, cuando uno de los dos sicarios en moto le propinó cuatro disparos. Fue en la noche de ese 16 de marzo de 2002 salía de la parroquia El Buen Pastor, del barrio Ricardo Balcázar.



A las 6:30 de la tarde de ese día, monseñor Duarte había iniciado la celebración de 105 matrimonios, en esa zona del oriente caleño. Allí, muchos recordaron la obra que dejó el alto jerarca de la Iglesia y que ha crecido en estos 16 años después de su muerte.

La misa de este viernes se llevó a cabo a unos metros de la entrada del hospital Isaías Duarte Cancino, en el barrio Mojica, del humilde Distrito de Aguablanca, también en el oriente caleño.

Algunos de los asistentes recordaron que monseñor fue el creador de Samaritanos de la Calle con el padre José González, iniciativa para dar albergue en el centro de Cali y ayuda a quienes viven de la mendicidad y están agobiados por la drogadicción.

Monseñor Duarte también sembró la semilla del Banco de Alimentos, una obra que beneficia a más de 40 mil necesitados en la ciudad en diversas instituciones. El Arzobispo también fundó colegios , una universidad en el sur de la capital vallecaucana y más hogares para habitantes de la calle.



Sobre quiénes estarían detrás del magnicidio, narcotraficantes de Antioquia y del Valle se habrían aliado para asesinar al arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, ese 16 de marzo de 2002. Para ello, contrataron a una poderosa red de sicarios de Medellín que cobró 240 millones de pesos por ejecutar el crimen.



Esa es la hipótesis que cobra mayor fuerza dentro de las que se han manejado sobre los autores intelectuales de este asesinato.



De acuerdo con la investigación, un día después del asesinato del prelado, un hombre se presentó ante el desaparecido DAS para entregar información. Dijo que ocho personas fueron las encargadas de la vuelta . Con base en ese testimonio se logró la captura de Carlos Augusto Ramírez Castro 'El calvo', y de Alexánder de Jesús Zapata Ríos 'El Cortico' , quienes fueron señalados como los autores materiales del magnicidio.



Con ese testimonio y en el que entregó otro hombre, los investigadores pudieron establecer que otros seis hombres, conocidos con los alias de 'Nano', 'Toño' , 'Canga' , 'Guigo' , 'El loco' y 'Robinson' también participaron en el crimen.



Así mismo, las investigaciones han arrojado en estos 16 años de ocurrido el asesinato, que los autores intelectuales pagaron 240 millones de pesos. Pero no han sido investigaciones concluyentes.



Las primeras versiones establecieron una alianza entre los narcotraficantes de Medellín y del Valle, con una red de sicarios para asesinar a monseñor Duarte Cancino. Así mismo, la justicia había señalado que la cúpula de las Farc era la responsable, pero el Tribunal Superior de Cali revocó la decisión por considerar que los testimonios en ese entonces en la investigación no eran lo suficientemente sólidos.



En el transcurso de los 16 años han sido asesinados algunos de los directamente vinculados al proceso, como 'El calvo', en mayo del 2002 en la cárcel de Palmira, dos meses después del crimen de monseñor Duarte; John Jairo Jiménez, alias 'Basilio' y quien habría contratado a los sicarios en Cali; además de John Jairo Maturana, alias 'Marimba', y Luis Alberto Muñoz, 'Millón', vinculados a una banda sicarial.



'El cortico' ha pedido desde hace un año, primero por carta a Pablo Catatumbo que las Farc cuenten lo qué pasó. También grabó un video en el que pide la intervención del presidente Juan Manuel Santos y reitera la solicitud a las Farc.

'El Apóstol de la paz'

En San Gil (Santander) nació monseñor Isaías Duarte Cancino. Fue el 15 de febrero de 1939 y en Bucaramanga cursó primaria y secundaria, en el Instituto del Estado. Como sacerdote se formó en Pamplona (Norte de Santander), en el Seminario Mayor, a donde llegó convencido de su vocación.



Posteriormente viajó a Roma (Italia), a la Universidad Gregoriana, para graduarse como licenciado en teología. En esta misma ciudad se ordenó el 1 de diciembre de 1963 y regresó al país para asumir el cargo de vicario cooperador de la Catedral de Bucaramanga.



En Santander y Norte de Santander se desempeñó como profesor del Seminario Mayor de Pamplona, párroco de cuatro parroquias, director espiritual de los aspirantes a sacerdotes en el Seminario Mayor de Bucaramanga y vicario pastoral de la arquidiócesis de esta última ciudad.



El 23 de septiembre de 1995 se posesionó como arzobispo de Cali. A la capital del Valle llegó a apoyar la educación y la religión. Creó 45 nuevas parroquias en sectores populares de la ciudad y 9 colegios en estratos cero, 1 y 2, así como el programa Samaritanos de la Calle, que suministra pan y café a los indigentes.



Del mismo modo, los programas Sergente, que ampara a 5.000 mendigos de Cali, y el Banco de Alimentos, que reparte diariamente comida a 127 grupos sociales. También, la Comisión de Vida, Justicia y Paz, que adelanta estudios sobre las víctimas de la violencia.



Por su trabajo en pro de la paz y su meta de desterrar la violencia de Colombia, también fue un abanderado de los Derechos Humanos. Con esta bandera logró concientizar a muchas personas de la importancia de conocerlos y hacerlos cumplir, así como a los grupos rebeldes estuvieran en su contra. Del mismo modo, consiguió que la Universidad Lumen se convirtiera en el único centro de educación superior en el país con una facultad especializada en este tema.



El 30 de mayo de 1999, al ocurrir el secuestro de la iglesia La María, de Cali, cuando se plagiaron cerca de 100 feligreses que asistían a la misa y perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), excomulgó a estos alzados en armas.



Los familiares de las víctimas encontraron en él no sólo un apoyo, sino una ventana para que las autoridades no se olvidaran de los secuestrados, liberados un año después.



"No es cometiendo injusticias como se lucha por la justicia, ni agrediendo a seres inocentes como se llega a la paz", dijo el prelado en esa ocasión.



Por eso, criticó tan duramente el proceso de paz del presidente Pastrana con las Farc, argumentando que era un despropósito hablar con un grupo rebelde que continuaba sus acciones violentas mientras dialoga con el Estado .



A finales de febrero generó polémica de nuevo. Dijo que había dineros del narcotráfico en algunas campañas políticas, motivo por el cual el presidente Pastrana le pidió información al respecto. El prelado respondió que las pruebas estaban a la vista.



Y aunque se afirma en algunos sectores que no existía conocimiento sobre amenazas a su vida, el sábado monseñor Duarte cayó asesinado. Salía de casar a 104 parejas.



Comentaba, medio en broma, que su récord casando gente llegaba a 40 parejas y esa noche había triplicado la cifra.



Monseñor decía que hablaba duro por dos razones, por ser santandereano y un asunto de raza , y porque era necesario hacerlo para buscar la paz.



CALI