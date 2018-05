11 árboles se fueron a tierra en vendaval del viernes en Cali

Las autoridades indicaron que el temporal del viernes causó inundaciones, desplome de árboles y cortes de energía en distintos sectores de la capital del Valle.

El aguacero se desató pasadas las 3:00 de la tarde del viernes, después de una mañana soleada. Los vientos aumentaron el colapso en el movimiento de vehículos y personas en la capital del Valle del Cauca.



John Fitzgerald Rodas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dijo que la mayor contingencia se presentó por la caída de árboles. Uno de los casos críticos se presentó en el barrio Belisario Caicedo, en la llamada ladera de Siloé, en la comuna 20, suroccidente local.

Reportan caída de un árbol y el cableado eléctrico en la calle 6 oeste en el barrio Belisario Caicedo. pic.twitter.com/y0pxxIcjFB — noticiascalidad (@noticiascalidad) 18 de mayo de 2018

Fue necesario talar la mole que quedó sobre cuerdas de energía y viviendas. El reporte señala daños en cuatro casas y dos carros. Néstor Mejía, un vecino, aseguraba que otro árbol está en similares situación.



Dos árboles fueron a dar sobre vías o áreas públicas en distintos sitios de la ciudad. En otro caso, las ramas afectaron un automóvil.

Aguacero en la salida y entrada de la vía al Mar, en el oeste de Cali. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Los Bomberos y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) emprendieron desde el viernes el corte y remoción de troncos y ramas. La faena se extendió hasta el sábado.



Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) también dieron apoyo en esas emergencias. Así mismo, la entidad reportó que se fueron normalizando los circuitos de Colgate, Los Parques y La Base, por lo que estuvieron sin energía 17 barrios de la ciudad.



En la tarde del viernes también colapsó el techo del peaje del municipio de El Cerrito, sentido norte-sur. Allí salieron averiados tres vehículos y se debió aplicar un contraflujo para no frenar el paso hacia la capital del Valle del Cauca. La Defensa Civil apoyó la situación en este caso donde no se reportaron lesionados.



La oficina departamental de Gestión del Riesgo informó que se presentaron inundaciones de vías y algunas viviendas en Ginebra.



Los organismos de socorro del Valle del Cauca pidieron a los ciudadanos no replicar cadenas falsas sobre emergencias.