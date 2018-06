10 locales cerrados por infringir ley seca en Cali antes de elecciones

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, dio un parte de tranquilidad desde el puesto de mando unificado en las instalaciones de la Fuerza Pública para observar en tiempo real cómo transcurren este domingo los comicios de la segunda vuelta para elegir Presidente de la República, en la ciudad.

El general Casas dijo, además, se impusieron nueve comparendos por la ley seca que rige desde las 6 de la tarde del sábado y va hasta las 6 de la mañana de este lunes, en todo el país. Se cerraron 10 establecimientos comerciales cerrados por infringir la ley seca con venta de licor.



Así mismo, indicó que hay más de 2.000 uniformados concentrados solo en los 283 puestos de votación en la capital vallecaucana y que los demás miembros de la Policía están haciendo controles y operativos en toda la ciudad. En Cali, hay más de 7.000 policías.



Sostuvo también que los homicidios en este fin de semana han venido disminuyendo. Afirmó que entre el viernes y el sábado hubo dos asesinatos en Cali.



"Hay que destacar el compromiso de la Policía y el comportamiento de la comunidad", dijo el oficial. "En el puesto de mando hay una articulación ejemplar. Vinieron todos los secretarios de despachos de la Alcaldía. Están delegados de Fiscalía, Procuraduría y entes de control", dijo el general Casas.



A su vez, el helicóptero de la Policía 'Halcón' está haciendo continuos sobrevuelos en la capital del departamento.

En todo el Valle del Cauca hay 9.287 mesas y 1.042 puestos de votación para un potencial electoral que supera los 3,4 millones de personas.



Según la Registraduría, hay 62.310 jurados en todo el Valle del Cauca.



Sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en el departamento, en la primera vuelta, uno de los dos delegados de la Registraduría en el Valle, Carlos Torres, dijo que la Fiscalía ha venido interveniendo y se indicó que sobre tachones y enmendaduras en el formulario E-14 no se encontraron anomalías. Aseguró que los jurados que tuvieron problemas con el registro de este formulario y recibieron, de nuevo, una inducción.



Con respecto a otra denuncia que hablaba de la existencia de por lo menos 3.000 cédulas de personas fallecidas que aparecen aún aptas para votar y que están dentro del censo que se tuvo en cuenta para la pasada vuelta electoral, el delegado de la Registraduría del Valle indicó que en ese potencial eran 51 personas que murieron. Aun así, dijo el funcionario, "de esos 51 occisos ninguno votó, corroborado", dijo el delegado a EL TIEMPO.



Señaló que este sábado 16 de junio, el Fiscal 3 delegado ante el Tribunal de Cali para investigar esta segunda denuncia indicó que por ahora no hay un pronunciación y que está en etapa de indagación. El fiscal aseguró también que la Sijín no está dentro de la investigación, no hay extranjeros involucrados en esta elección ni tampoco se ha comprobado voto alguno por parte de las personas fallecidas que aún aparecen en el censo electoral, cuyo último corte o cierre fue el 27 de abril pasado.



El registrador dijo que es casi que imposible pensar que en tiempo tan corto hayan muerto unas 3.000 personas en el Valle, como aparece en la denuncia.



El viernes pasado, un colectivo de mujeres hizo un plantón en la Registraduría y le solicitó al delegado Torres velar por la transparencia del proceso. El funcionario respondió que hay garantías.



