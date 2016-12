Un accidente acabó con su sueño

Nicolás Aristizábal soñaba con ser el más grande representante de Boyacá en el Down Hill a nivel nacional, y por que no, también internacional, pero un accidente lo ha privado de cumplir con este objetivo.



El pasado 10 de diciembre Nicolás realizaba los entrenamientos libres del Primer Campeonato Departamental de Down Hill que se desarrollaría al día siguiente en la pista de San Ricardo en Tunja, pero en el último tramo de la misma en un salto, sufrió una fuerte caída que lo dejó sin movimiento en su cuerpo.



“Ese sábado Nicolás madrugó a entrenar porque el quería correr, ya que competir era lo que más le animaba y le apasionaba y corría en todos los eventos de Down Hill que había en Boyacá y también en las válidas nacionales consiguiendo resultados importantes, pero desafortunadamente en uno de los saltos que tenía la pista tuvo una mala caída y perdió el movimiento de su cuerpo”, aseguró uno de los allegados al deportista.



Tras el accidente Aristizábal fue remitido al Hospital El Tunal en la capital del país, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones.



“A causa de las lesiones que presentaba, le hicieron una cirugía de reconstrucción en los huesos de la columna y quedamos a la espera de ver como reacciona la médula y la evolución de Nicolás, pero la ciencia y la tecnología va hasta donde se puede hacer, pero la verdad se necesita de un milagro para que él pueda recuperar nuevamente su movimiento”, añadió.



Desde que Nicolás Aristizábal, de 20 años de edad y quien cursaba quinto semestre de arquitectura en la Universidad Santo Tomás de Tunja, comenzó su camino en este deporte, buscó la manera de masificar el down hill en Boyacá, por tal razón se aventuró a organizar el Primer Campeonato de esta disciplina para que muchos de los amantes de este deporte pudieran participar y de paso buscar la forma de incluir a las diferentes entidades públicas y privadas para que se siguiera realizando.

Desde muy niño Nicolás Aristizábal soñó con llegar a ser una de las grandes figuras del deporte y promover el Down Hill en todo Boyacá.