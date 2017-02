Tunja exige más resultados a su Metropolitana

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja asegura que los delitos en la capital boyacense han bajado, pero la percepción general es otra.



Ese es el resumen de lo que opinan voceros de diferentes gremios en Tunja.



No es la palabra de uno contra la de otros. Los hechos más recientes dejan ver que aunque la Policía insista en que se trata de casos aislados, algo está pasando en la llamada ‘ciudad de los tesoros escondidos’.



Al parecer no es solo el aspaviento por lo que ha ocurrido en días recientes como la muerte de un joven funcionario de la Alcaldía de Tunja en el norte de la ciudad y la muerte de un reconocido comerciante a tan solo dos cuadras del comando de la Policía en el centro de Tunja, en ambos casos por robarlos, sino que hay una sensación de intranquilidad.



El mismo comandante de la Metropolitana, coronel Óscar Moreno, insistió en que es un poco injusto que los medios no le den el mismo tratamiento a los buenos resultados de la institución en los 15 municipios que hacen parte de su jurisdicción, pero el problema es que casos como los recientes opacan el trabajo y resultados.



“A mí me pasó hace unos días, que vi a unos muchachos que estaban robando un carro y me acerqué a un Policía y lo alerté sobre el hecho, pero la respuesta del uniformado fue que él no estaba en servicio, que por favor llamara al 1, 2, 3. Si episodios como este son comunes, pues de ahí los resultados y problemas”, aseguró Arturo Montejo, exalcalde de Tunja.



Las cifras de la Policía, en varios casos se contradicen según quien las entregue o el momento en el que lo hagan, pero lo cierto es que los números de delitos en Tunja, Duitama y Sogamoso, son similares, pero en lo que coinciden totalmente es en que todos los hechos graves son “casos aislados y en que el número de delitos bajaron en comparación con el año anterior”.



Lo que sí es cierto, es que los alcaldes de Duitama y Sogamoso en los últimos años han reclamado un mejor trato a esas ciudades por parte de la institución ya que la diferencia en número de uniformados con Tunja es muy notoria.

‘El comercio, muy preocupado’

“Los comerciantes están muy preocupados por los hechos que se han venido presentando en la ciudad”, aseguró Julián Galvis, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja.



El vocero de los comerciantes aseguró que “se escucha a la Policía que son hechos aislados, pero la percepción es otra y es que hay inseguridad”.



Según él, ya hasta le han solicitado al coronel Óscar Moreno que se reúna con los frentes de seguridad comercial que él mismo creó para que entre todos se recupere esa sensación de seguridad que ha caracterizado a Tunja y Boyacá.



“Como sector comercio, estamos prestos para lo que haya que hacer”, dijo.



Pero no toda la culpa es de la Policía. Varios de los entrevistados coincidieron en que la Alcaldía de Pablo Cepeda se ha quedado corta en gestión para ubicar más y mejores cámaras en toda la ciudad, que sirva para apoyar el trabajo de la Metropolitana.



Precisamente ayer se dio una reunión de autoridades con el concejo municipal y la Metropolitana.

‘Delincuencia en Tunja ha bajado’

Los recientes hechos de inseguridad que se han presentado en Tunja, han tenido al Comandante de la Policía Metropolitana y al Alcalde encargado de reunión en reunión dando explicaciones y haciendo compromisos.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Óscar Moreno, aseguró que si bien se han presentado varios hechos lamentables en la ciudad, no quiere decir que se haya aumentado la inseguridad en la ciudad.



“Hemos bajado el índice de hurtos en un 20 por ciento. En los problemas puntuales que se han presentado, la Policía ha trabajado y ha dado captura a los causantes de los mismos”, hablando del asesinato del arquitecto Hugo Acero y del fleteo. “Esos casos ya hacen parte de las autoridades judiciales”, aseguró´ Moreno.



“En el caso del hotel El Cid, hemos avanzado en las investigaciones y trabajamos conjuntamente con las autoridades judiciales para dar con el paradero de los sujetos”, aseguró Óscar Moreno.



Por otra parte, el Alcalde (e) de Tunja, Fabio Martinez, afirmó que Tunja continúa siendo una de las capitales más seguras en el país y que las cifras del Ministerio de Defensa lo demuestran.



“Entendemos que se presente incertidumbre por parte de la comunidad, pero la Policía ha venido trabajando para que no se presenten estos casos. Los casos de asesinato y fleteo son los mismos que en el año anterior, mientras que en hurtos se ha logrado disminuir”, aseguró Martínez.



Martínez también afirmó que se ha hablado con el alcalde de Cómbita, Óscar Ávila, jurisdicción en la que se encuentran las casas de lenocinio a las que acuden los tunjanos, para que los horarios de los establecimientos nocturnos se regule y así evitar que jóvenes se trasladen a estos sitios para consumir bebidas embriagantes.