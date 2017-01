Torres del Parque, 'vuelve y juega'

Luego de un concepto emitido por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos - SBIA- en el que se realizó un estudio preliminar a los proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia del Roble de Tunja, se determinó que presentan, en algunos casos, fallas estructurales que deben ser intervenidas.



En ambas urbanizaciones el peritaje realizado a los materiales de construcción y a las obras presentaron inconvenientes que se pueden solucionar.



Actualmente, la administración municipal realiza tres nuevas pruebas, en cada uno de los puntos de observación dados por la SBIA, para determinar las acciones específicas que se deberán tomar.



“Después de unos estudios de vulnerabilidad que se le hicieron a los dos proyectos habitacionales, la SBIA nos informa que se encuentran mal en el proceso constructivo por lo que actualmente se llevan a cabo tres nuevas pruebas para definir lo que se debe hacer en cada caso. Los resultados de estas pruebas se darán en dos meses y en ese momento se tomarán las acciones pertinentes”, aseguró Viviana Camargo, gerente de Ecovivienda.



Camargo también dijo que se ha desinformado a la comunidad y se ha causado pánico con informaciones de posibles “demoliciones”, lo que hasta el momento no se ha confirmado pues se debe esperar el resultado de los estudios.



“Si bien en este momento no podemos dar un parte de tranquilidad al 100 por ciento, tampoco se debe generar pánico hasta que no tengamos la comprobación y la verificación de que las bases de las estructuras no cumplen con lo que nos dice la norma. Además aclara Camargo que se ha venido trabajando con la Unidad de Gestión del Riesgo sobre los inconvenientes de estos proyectos para que de acuerdo al protocolo se determine lo que se debe realizar luego del resultado de los estudios.



Por otra parte, la ciudadanía pide celeridad en los estudios para que se de continuidad a las obras ya que, en algunos casos, beneficiarios de estos proyecto están pagando prestamos y arriendo.

Sin fecha fija para la entrega

Beneficiarios del proyecto Torres del Parque aseguraron a Sie7e Días que no les han dado una fecha exacta para la entrega de sus apartamentos, y las obras no avanzan.



“Hay personas que han desistido de esperar este proyecto, incluso algunos han fallecido y no vieron terminada su casa. Además los que han desistido tienen el problema de que no los retiraron de la base de datos del Ministerio por lo que aparecen con vivienda y no pueden acceder a otros proyectos”, aseguró Sonia Martínez, Veedora.



De igual manera los ciudadanos están preocupados por los resultados de los estudios y piden celeridad en los mismos para que en el caso de tener que reforzar las estructuras se haga pronto y se eviten inconvenientes futuros.