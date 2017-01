'Todos se unieron para acabar el turismo'

El senador Rigoberto Barón, oriundo del norte de Boyacá, dice que en el parque natural El Cocuy lo que se vive es una anarquía total.



Según él, en estos once meses se perdieron más de 30 mil millones de pesos en toda la región del norte de Boyacá y se está notando el desplazamiento de los habitantes especialmente de Güicán, el Cocuy, Chita, Panqueba, pero en general de toda la región.



“Durante varios años fue el mismo gobierno el que les venía diciendo que no hicieran pastoreo, ni cultivaran en la zona de páramo, que mejor se dedicaran al turismo y ahora, cuando ya se habían pasado al turismo, les dan la espalda y los dejan solos”, dijo Rigoberto Barón.



El Congresista añadió que es irónico que el Gobierno nacional por un lado se ufana de que el 2017 y 2018 serán los años del turismo, pero en simultánea cohonesta con abusos como el de los indígenas en este atractivo natural.

“La Gobernación no ha hecho las labores necesarias para superar este problema, pero tampoco abre el espacio para que congresistas como yo, podamos ayudar a gestionar ante el Ministerio del Interior para que se busque una salida”, recalcó el senador del Centro Democrático.



El congresista de Guacamayas, dijo además que No hay nada de avance para levantar el cierre del atractivo turístico. “En el mes de noviembre (17 y 18) estuvimos en un encuentro con indígenas y operadores y se habían quedado de reunir el 20 de diciembre, pero hasta hoy esa cita no se ha cumplido.



“Y para colmos, el representante del Gobernador para este proceso lo único que hace es generar polarización y distanciamiento”, puntualizó Barón.

‘Hasta terroristas los amenazaron’

Rigoberto Barón, senador oriundo del municipio de Guacamayas.

El senador Rigoberto Barón asegura que hasta el Gobierno departamental abandonó a estos boyacenses que lo único que hacían era trabajar.



“Pero no solo el Gobernador, es que los mismos alcaldes se muestran muy tranquilos, parece como si no les interesara lo que está pasando”, añadió.



El Congresista criticó que el Gobierno sí escuche a los indígenas y que se haya preocupado por desbloquear la planta de gas, pero que a los operadores nadie los tiene en cuenta.



“Y como si esto fuera poco, narcoterroristas Eln ya hasta amenazaron a los operadores y les dijeron que si seguían molestando con el tema de reabrir el parque, les iban a quemar las cabañas porque eso (el parque) iba a ser una zona de distención para ellos en el proceso de paz”, dijo el Senador.