Terminal para agosto, ¿cuándo funcionará?

Con 31 mil millones de pesos invertidos y un 57 por ciento de avance de obra continúan los trabajos de la nueva terminal de transportes de Tunja que luego de una nueva prórroga serían entregados el próximo 19 de agosto.



Aunque el contratista y el interventor confían en que, para esa fecha la terminal finalmente esté lista, permisos como el que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá entregar para la construcción de los carriles de acceso a la terminal podrían retrasar su puesta en funcionamiento.



“La construcción del carril de aceleración y desaceleración permitirá que los buses salgan y se incorporen a la doble calzada y que los que ingresen puedan salir de la BTS para entrar a la terminal”, explicó Carlos Vivas, representante legal del Consorcio Nuevo Terminal.



Las obras del carril y de un puente vehicular que se tienen previstos tardarían en ejecutarse cinco meses, pero solo podrán iniciar una vez la ANI autorice intervenir la doble calzada, y aunque los trámites para lograr dicho permiso ya iniciaron, no se sabe con certeza cuándo la Agencia dará luz verde.



Adicionalmente ayer, durante un recorrido por lo que será la nueva terminal, el concejal Ánderson Mendivelso, veedor de la obra solicitó al contratista aumentar el número de trabajadores y acelerar las labores a fin de cumplir con el nuevo plazo de ocho meses que empezó a correr este mes y que fue dado por la Gobernación de Boyacá.



“Espero que ahora sí se cumpla y no haya más prórrogas, además pedimos a la Alcaldía de Tunja y a la Gobernación que determinen quién va a operar y administrar el terminal, y quién responderá por el mobiliario del lugar para que, una vez se entreguen los trabajos, la puesta en operación de la terminal no demore”, dijo.



Hoy lo cierto es que se ha invertido el 73 por ciento de los 43.102 millones de pesos del contrato y aunque aún hay cerca de 12 mil millones de pesos sin ejecutar, no serían suficientes para terminar.



“La semana entrante haremos un balance para definir los recursos que harían falta, ha habido una serie de modificaciones y necesitaremos recursos adicionales, la Gobernación está previendo que se trate de unos 10 mil millones de pesos”, explicó el Contratista.

Los plazos para la entrega de las obras de la terminal

En el acta de inicio de obra que se firmó el 20 de abril del año 2015 se estableció un plazo inicial de 12 meses y la primera fecha de entrega quedó pactada para abril de 2016. Como los plazos no alcanzaron, le fueron adicionados otros 6 meses, así que debía estar lista el 19 de octubre, pero no ocurrió. Ahora le fueron adicionados ocho meses más que se vencen el 19 de agosto de este año.

‘Que no tarde la puesta en operación’

El interventor asegura que los trabajos van en un 57 por ciento de ejecución, pero necesitarían más recursos para terminar las obras.

El que se entregue la obra de la nueva terminal de transportes en agosto no es garantía de su inmediata puesta en operación, por eso los veedores han insistido en la necesidad de agilizar los trámites correspondientes para evitar las demoras.



Juan Carlos Sichacá, director de Obras Públicas de Boyacá asegura que ya se está trabajando en la realización de un inventario y estudio con diseñadores sobre el mobiliario que se requerirá para dicho lugar.



“También avanzamos en los trámites ante el Ministerio de Transporte, ellos hacen su evaluación y darían el permiso de habilitación y de operación del nuevo terminal y al tiempo se deshabilitaría la terminal existente. Esperamos que antes del 19 de agosto tengamos ese permiso”, señaló.



Hoy resta definir las rutas de ingreso de buses de transporte público hasta la terminal y que la administración municipal de Tunja intervenga la cárcava que se ubica cerca a la terminal para que, una vez se entreguen las obras, se puedan descargar las aguas lluvias.