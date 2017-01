'Plata alcanzará para terminar vía'

Los usuarios de la vía entre El Sisga y El Secreto continúan quejándose por el mal estado en el que se encuentran varios tramos de esta carretera que conecta a Boyacá y Casanare.



Sobre el particular, Ernesto Carvajal, gerente general de la Concesión del Sisga, firma encargada de la rehabilitación y reconstrucción del pavimento de la denominada Vía Alterna al Llano, dijo que durante los últimos 15 meses han realizado el bacheo o taponamiento de huecos de entre 19 y 20 mil metros cuadrados.



“Adicionalmente hemos repuesto unas 1.200 señales de tránsito verticales y demarcado horizontalmente unos 500 mil metros lineales”, apuntó.



El directivo resaltó también la gestión que la Concesión ha hecho en el tema de remoción de derrumbes.

“Durante estos últimos 15 meses hemos adelantando la remoción de unos 70 mil metros cúbicos de deslizamientos, ya que esta vía tiene unas dificultades geológicas muy grandes”, dijo.



El Gerente explicó además que la Concesión tiene unos servicios conexos a la vía, como lo son: inspección vial, carro-taller, ambulancias, grúas de plataforma, grúas de gancho y una cama baja, los cuales se han venido ofreciendo de forma gratuita.



“Es posible que debido a las lluvias y a las mismas condiciones geológicas de la carretera se sigan presentando algunos baches. No obstante, nosotros durante la fase de construcción, que comenzó como tal el 31 de octubre de 2016, continuaremos tapando estos huecos para el confort y la seguridad de los usuarios, tal y como lo hicimos en la etapa de preconstrucción”, manifestó.



Carvajal informó que la fase de construcción tiene una duración de 1.080 días y se estima que en el pico máximo de este ciclo se generen entre 600 y 800 empleos directos e indirectos.



“El tema del empleo se viene manejando a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena desde el primer día que estamos operando esta vía (agosto 28 de 2015). Sin embargo, a cierre del mes de noviembre de 2016, el 70% de la mano de obra calificada y no calificada de la concesión pertenecía al área de influencia del proyecto y esperamos mantener ese porcentaje”, comentó.



De otro lado, el Gerente dio un parte de tranquilidad al aseverar que los recursos asignados por el Gobierno alcanzarían para culminar los trabajos.



“La inversión en este proyecto está tazada en 967 mil millones de pesos y dentro del cumplimiento de nuestros hitos contractuales, la concesión ya tiene aprobado el cierre financiero por 630 mil millones y con este dinero, que ya se tiene asegurado con la banca nacional, están incluidas todas las obras para finalizar la construcción. La vía va a quedar pavimentada en su totalidad”, afirmó el directivo.

No pueden usar recursos del peaje

En algunos puntos se hará la ampliación de curvas. También se construirán andenes y paraderos en los pasos urbanos de los pueblos.

En lo referente al dinero que se recauda por concepto del peaje de Machetá, Ernesto Carvajal aclaró que pese a que ese consorcio está operando esa caseta desde abril de 2016, no puede hacer uso de los recursos hasta tanto no finalicen las obras de la unidad funcional en donde está ubicado, es decir, la 1, la cual comprende El Sisga-Guateque.



“Esos dineros que se perciben van a una subcuenta denominada peajes en nuestra fiducia”, apuntó.



El Gerente señaló que los trabajos de construcción iniciarían por la unidad 1, pero paulatinamente se van a ir expandiendo.



“Nosotros estimamos que en el segundo semestre tendremos obras en las 4 unidades funcionales abiertas”, dijo Carvajal, quien señaló que están revisando los diseños de la unidad 4 (Santa María-Aguaclara) para determinar si pueden o no anticipar obras en este sector, uno de los críticos.