Plan alimentario, al 99 por ciento

Hasta que no se termine el proceso de matricula no se sabrá cuantos estudiantes están recibiendo el refrigerio, pero serían por lo menos 120.000 niños y jóvenes.



En esta oportunidad el mismo Carlos Andrés Amaya se aseguró de que se dejaran los recursos para cumplirles a los estudiantes y desde el primer día de clases el 70 por ciento de los planteles tienen activo su restaurante.



“Al finalizar la primera semana de clase, ya habíamos llegado al 80 por ciento de las sedes de los planteles educativos y ayer, es decir, al comienzo de la segunda semana, ya alcanzábamos el 99 por ciento de los municipios con el servicio”, Ramiro Barragán Adame, gerente de Plan Alimentario Escolar (PAE) en Boyacá.



El Funcionario dijo además que es muy valioso el esfuerzo de alcaldes, rectores y docentes si se tiene en cuenta que antes de arrancar se tenía que hacer un prealistamiento, la preparación de las manipuladoras, de la parte operativa y la escogencia del operador.



“Solo queda por arrancar Sogamoso, pero es preciso aclarar que allá el alcalde lo hace a través de licitación y para esto el proceso lo iniciaron desde el año pasado, por lo que adjudicarán esta semana para iniciar a partir del lunes”, aseguró el Gerente del PAE.



El plan alimentario de primaria al que se le conoce como PAE es cubierto en su totalidad por el Gobierno nacional y en secundaria, la Gobernación financia la mayoría del programa, mientras que los municipios certificados cofinancian el 20 por ciento del total del programa y algunos de los no certificados el 10 por ciento.



“Tenemos un grupo interdisciplinario de 45 supervisores que sale a campo a los 120 municipios no certificados en educación para llegar a los 254 planteles educativos correspondientes a 2.088 sedes, para hacer el seguimiento de minutas, inocuidad y documentación requerida”, explicó Barragán.



Una de las supervisoras es Ludy Rodríguez, quien asegura que las visitas de supervisión son sorpresa y que en ellas se revisa todo, incluido el peso de la porción.



“De acuerdo a la edad de los estudiantes, las porciones cambian”, aseguró.