En Duitama regirá desde ya el nuevo Código de Policía

A pesar de lo estipulado por el presidente, Juan Manuel Santos, el alcalde de Duitama afirmó que ya se harán efectivas las sanciones de acuerdo al Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.



Con la entrada de vigencia de la nueva ley, el Presidente Juan Manuel Santos, durante su última alocución presidencial, hizo el llamado a los entes territoriales para realizar seis meses de sanciones pedagógicas, sin embargo, el alcalde de Duitama Alfonso Silva Afirmó que en la ciudad el código iniciará a regir como está estipulado en la norma.



“Con base en que somos un estado social y democrático de derecho, prima el derecho objetivo y el cumplimiento de la ley, en este caso hablando puntualmente del código de policía, ley 1801 del 29 de julio de 2016, en la que desde su sanción y promulgación contó con los 6 meses de multas pedagógicas hasta su entrada en vigencia”, explicó Alfonso Miguel Silva Pesca, Alcalde de Duitama.



Agregó que este código como un parámetro legal que rige los comportamientos de los ciudadanos debe acatarse tal y como fue concebido, “particularmente pienso que la directriz dada por el señor Presidente Juan Manuel Santos, es desatinada”, dijo Silva Pesca.



Y es que para el alcalde, abogado con pleno conocimiento de la norma, asegura que si se busca determinar el buen comportamiento del ciudadano el llamado es a no cometer los actos que les acarreen multas, por eso no se puede dar más largas a las sanciones de carácter pecuniario.



“La seguridad y el civismo deben ser nuestros sellos, de no ser así estas multas traerán consecuencias, pues el no tener dinero no será la excusa para cumplir, quien no cumpla será reportado a centrales de riesgo y esto le impedirá acceder a créditos, empleos o documentos como visas y pasaportes, pues esto no dará fe de que sea un buen ciudadano”, explicó el alcalde de Duitama.



Por su parte del comandante del primer distrito informó que algunas de las sanciones en primera medida son pedagógicas y es su reincidencia la que acarrea una multa.



En los demás municipios ya se están imponiendo comparendos pedagógicos para que la ciudadanía aprenda lo que puede acarrear la mala conducta.

ELIANA CASTRO SANDOVAL

BOYACÁ SIE7E DÍAS