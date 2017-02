'Nuestro interés es terminar'

Por primera vez desde que se produjo la decisión de la Alcaldía de Tunja de dar por terminada la unión temporal que se había conformado para la construcción de los proyectos Torres del Parque y Estancia del Roble, el ingeniero Iáder Barrios se pronuncia sobre esa determinación.



Mediante un comunicado, el constructor Iáder Barrios señala que respeta pero no comparte esa decisión; y agrega que, si bien es cierto la ejecución de esos dos programas no se ha ejecutado en forma acelerada, eso obedece a que desde noviembre del 2012 los proyectos fueron declarados en incumplimiento por el Ministerio de Vivienda. “Gracias al apalancamiento del banco GNB Sudameris se habían venido desarrollando en forma lenta con el fin de dar cumplimiento a la entrega de dichas viviendas”, anota Barrios.



Agrega que con la decisión de la Alcaldía de no prorrogar las uniones temporales, el Banco suspendió todo desembolso, con lo cual los únicos afectados son los usuarios a los que está pendiente entregarles sus soluciones de vivienda.



Anota que esa decisión también lo ha afectado a él, pues actualmente está pagando intereses de los recursos invertidos.



Señala que en la Estancia del Roble las viviendas no entregadas son menos del 20 por ciento del total del proyecto, que contemplaba 1.082 viviendas. “Las obras de urbanismo (vías, salón comunal y parques) están terminadas desde hace más de cuatro años”.



“En Torres del Parque -dice Barrios- el avance es de más del 40 por ciento y también están ejecutadas las obras de urbanismo – vías, áreas comunes y parques-“.



Anuncia Barrios que ante la decisión de la Alcaldía, en los próximos días se convocará el Tribunal de Arbitramento con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en la Unión Temporal y para que esa instancia determine la liquidación de dichos proyectos, los cuales quedarán bajo la responsabilidad total de la Alcaldía de Tunja.



“A pesar de los inconvenientes financieros, siempre estuvo trabajando y entregando las viviendas. Nuestro único interés era y es terminar las viviendas faltantes en el 2017, sin nunca pedir reajuste como hoy pretende la Alcaldía y el la Empresa de Vivienda para la terminación de ellas, donde los únicos afectados vamos a ser los tunjanos, pues será necesario apropiar recursos públicos para la terminación, ya que el Ministerio no indexará los subsidios ni aportara más recursos y las Cajas de compensación menos.

‘Intervención de Paipa es ilegal’

Según el constructor del proyecto de Paipa, existen los recursos para terminar esa obra y los materiales ya están en el lugar de la obra.

Sobre la intervención de todos los proyectos declarada por la Instituto de Vivienda de Paipa, dice Barrios que se trata de una medida a todas luces ilegal, pues se trata de un programa de vivienda y un negocio entre particulares. “La constructora tiene los recursos para terminar ese proyecto y, como lo constató el gobierno de Paipa, tenemos allá todos los materiales para concluir con esas soluciones”.



Agrega que con sus abogados y ante las instancias legales correspondientes está en el proceso de demostrar la ilegalidad de la medida tomada por Paipa y de demostrar los grandes perjuicios que han causado a la constructora.



Finalmente, sobre el concepto de la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos que cuestiona la calidad de las obras realizadas en Tunja, dice Barrios que espera que se terminen los estudios contemplados para determinar si en realidad en Torres del Parque tendría que hacerse un reforzamiento o simplemente se harán unas reparaciones estructurales.