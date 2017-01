"No pagaremos arrendamiento"

Por alzas indiscriminadas en el canon de arrendamiento en los puestos de la plaza de mercado del sur, los comerciantes afirman que no pagarán.



“La problemática que se presenta es porque la administración de la plaza fue dada en concesión a privados quienes han venido anunciando que se va a realizar el incremento en las tarifas que cada comerciante paga por el puesto en el que trabaja. No estamos en contra del alza, si bien se debe hacer, exigimos que suba lo de ley y que además den óptimas condiciones para trabajar”, aseguró José Eduardo Muñoz, comerciante mayorista.



Además de esto, los comerciantes aseguran que hay problemas con el aseo, ya que solo hay tres personas que trabajan de planta realizando las labores de limpieza, pero no es suficiente.



“Cualquier persona puede venir a la plaza y se da cuenta de las condiciones de desaseo que existen, hay basura y perros junto a la comida y la ciudadanía al ver eso no vienen a comprar aquí”, afirma Edilma Sainea, comerciante del sector ropa de la plaza.



Otro de los puntos que reclaman es que aumente la seguridad en el lugar ya que por la poca presencia de Policía y alta de ladrones, se han visto en la obligación de hacer “justicia por sus propias manos”.



“Aquí solo hay un celador en la mañana y otro en la noche y en los días de mercado no contamos con seguridad. Tuvimos que reunirnos y cuidarnos unos a otros y como al llamar a la Policía se demoran, nos toca defendernos”, comentó José Muñoz.



Por otra parte denuncian que el actual administrador de la plaza los amenaza y agrede física y verbalmente, por lo que lo han declarado “persona no grata”.

“No prestan atención a las peticiones”

Los comerciantes afirman que han realizado varias peticiones a la administración municipal en cabeza de Pablo Cepeda, pero que nunca les han prestado atención. Por otra parte, el inconveniente de los vendedores fuera de la plaza ha crecido tanto que interfieren con la movilidad del sector y no hay tránsito en el lugar.