Mongua estrena maquinaria

El municipio de Mongua comenzó el año bien: estrenando maquinaria Caterpilar y con anuncios de importantes obras y proyectos para el 2017.



A partir de hoy, por ejemplo, maquinaria amarilla por un valor que superó los 1.912 millones de pesos se pondrá en funcionamiento para recuperar la malla vial de esta localidad, ubicada a 45 minutos de Sogamoso.



“Hoy comienza la capacitación a los operarios por parte de la empresa Gecolsa, la cual se extenderá tres días”, dijo el alcalde de Mongua, Reyes Bernardo Pérez Álvarez.



El Mandatario aseguró que fue una adquisición que hizo gracias a un empréstito que le fue aprobado por el concejo, luego de haber pagado obligaciones que tenían ahogado al municipio y que ponían en peligro sus finanzas.



“Todo está calculado para que en los tres años que nos restan de gobierno podamos pagar el 70 por ciento del crédito y no dejar al próximo alcalde los serios problemas que encontré a mi llegada”, señaló Pérez.



El Alcalde asegura además que con el nuevo parque automotor de maquinaria le ahorrará dinero al Municipio.



“Es que además se debe tener en cuenta que estas máquinas prácticamente se pagan solas, si analizamos que al año el municipio paga cerca de 1.000 millones de pesos por el mantenimiento de algo más de 95 kilómetros en vías terciarias, trabajos estos que ahora adelantaremos nosotros mismos”, recalcó el Burgomaestre.



Las tres maquinas se suman a otra retroexcavadora de oruga que la Gobernación le entregó en comodato por tres años al municipio para obras en la vía Mongua - Labranzagrande.



“Esta máquina ya se encuentra en trabajo, gracias al señor gobernador Carlos Andrés Amaya, quien luego de transitar esta vía en enero pasado se comprometió a ayudarla a arreglar”, comentó el Alcalde.

Pagó las deudas viejas

La nueva maquinaria se utilizará inicialmente en el mejoramiento de la malla vial Monguí-Mongua y Mongua-Gámeza, entre otras vías.

El alcalde de Mongua, Bernardo Pérez, asegura que hubiese casi que podido comprar de contado la maquinaria amarilla que hoy estrena, pero que prefirió poner en orden las finanzas del Municipio.



“Pagamos unos 1.300 millones de pesos correspondientes a sentencias judiciales y pagar una reparación directa por un funcionario de la Gobernación que murió por allá en 1995 y cuyo proceso tenía en serios líos el fisco municipal”, recalcó el Mandatario.



La demanda contra el Municipio fue porque este funcionario murió en un carro de la Alcaldía y, según el Alcalde, no contó el Municipio con una defensa, por lo que el proceso ya iba en 770 millones de pesos.



“Además pagamos 150 millones de pasivo pensional, ya que anteriores alcaldes no pagaron una cuota que hay que pagar mensual y lo que más subió fueron las multas”, dijo.



Adicionalmente pagó 100 millones que adeudaba el municipio por alumbrado público y 50 millones de pesos a Sayco Acimpro porque uno de los exalcaldes no había cancelado esa obligación para las Fiestas.