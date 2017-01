Ministro Jorge Eduardo Londoño ¿presidenciable?

Ni siquiera cuando terminó su periodo como gobernador de Boyacá, hace ocho años, o cuando hace seis años logró ser elegido como senador por más de 70.000 votos, el ahora ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño logró que el periódico EL TIEMPO lo incluyera en la lista de ‘presidenciables’.



Pero, sorpresivamente, en su edición del domingo pasado, el periódico más importante del país incluyó a Londoño en ‘el partidor presidencial para el 2018’, al lado de Germán Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo, Alejandro Ordóñez, Iván Duque, Sergio Fajardo, Óscar Iván Zuluaga...



En ‘el tarjetón’ de EL TIEMPO dominical hay 20 fotografías y la inclusión de Londoño en esa selección exclusiva está causando un ‘temblor’ en el mundo de la política regional y generando todo un ‘alud’ de opiniones, desde sus seguidores y defensores hasta sus más fuertes críticos y detractores.



Al parecer la posible candidatura presidencial de Londoño es gestada desde un sector del Partido Verde, liderado por el exconcejal de Bogotá Antonio Sandino y tiene la intención de promover el nombre del Ministro, pero al mismo tiempo enviar un mensaje al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y a los senadores Claudia López y Antonio Navarro Wolf de que ellos no son los únicos o por lo menos que no son los que mandan en la colectividad.



Precisamente Londoño fue uno de los fundadores del Partido Verde, una colectividad que en pocos años ha cumplido un papel destacado en la política nacional y regional.



En el país muy pocos olvidan el papel protagónico de Antanas Mockus en la campaña presidencial del 2010, cuando en segunda vuelta enfrentó a Juan Manuel Santos.



El Partido Verde cuenta hoy en el país con cuatro senadores y tres gobernadores, además de cientos de diputados y concejales.



A nivel regional el Partido Verde ha cosechado sus propios triunfos: logró la gobernación de José Rozó Millán y hace un poco más de un año la de Carlos Andrés Amaya y tiene tres diputados a la Asamblea, además de siete alcaldes propios.



Ayer Boyacá Sie7e Días se comunicó con Londoño, quien no quiso manifestarse sobre ese ‘sonajero’ y quien advirtió que por estos días está muy atareado en las tareas dentro del Ministerio.



Como sea, todo indica que Londoño si tiene aspiraciones políticas, pero al Senado de la República y arrancar la campaña como ‘presidenciable’ le cae como anillo al dedo.



Londoño no ha tomado todavía ninguna decisión, pero el 15 de febrero participará en una reunión con sus colegas del Partido Verde y con sus compañeros de lucha’, como los llama él, para estudiar cuál es la mejor decisión, si quedarse en el Ministerio o renunciar para aspirar al Senado.



El representante a la Cámara Rafael Romero Piñeros dijo ayer que hasta donde él sabe los aspirantes presidenciales del verde son Claudia López y Antonio Navarro y que la estrategia de ellos es luchar para ser fórmula vicepresidencial de alguien con verdadera opción.