Más de 70 familias de El Rosal en Duitama siguen sin agua

Un acción popular presentada desde el año pasado por parte de la comunidad de El Rosal para pedir solución ante el problema de falta de agua potable, parece no haber surtido el efecto que esperaban.



El acuerdo legal al que se llegó fue el envío de carrotanques que suplieran esta necesidad, pero según los habitantes no ha sido suficiente.



Así que la Procuradora 32 realizó una visita al sector y a ella la acompañaron los ciudadanos afectados, la Secretaría de Infraestructura y Empoduitama, con el ánimo de llegar a un acuerdo.



En esta reunión se realizó un censo para determinar la cantidad de personas y con base en esto la cantidad de agua necesaria.



“Somos 335 personas de 77 familias las que estamos afectadas, los carrotanques no llegan de manera periódica y tampoco es suficiente el agua que suministran; de esta población son 95 niños, 60 adultos mayores y los demás adultos que necesitamos que se tomen acciones urgentes”, explicó Gabriel Puentes, habitante de El Rosal.



Y es que en este sector el acueducto solo existe en papeles, pues no se han realizado obras, como si fuera poco desde el mes de noviembre no pueden captar el líquido vital del pozo Rafael Reyes, que a pesar de no ser potable les era útil para otras labores, sin embargo Empoduitama aseguró que se enviarán cinco carrotanques a la semana, en convenio con el cuerpo de bomberos.



“De estas 77 familias, 23 tienen abastecimiento desde el acueducto de San Luis, avanzamos en la creación de un proyecto en convenio con la administración para llegar a apoyar acueductos veredales que lo requieran, que cobijaría al sector de El Rosal. Estamos en el proceso de análisis de estatutos, debido a que nuestra cobertura es solo urbana y expandirnos requiere inversión y tener en cuenta lineamientos del POT”, informó Ramón Anselmo Vargas, gerente de Empoduitama.



Vargas agregó que es cierto que ha habido demoras en la entrega del agua, puesto que han debido atender otras prioridades del organismo de socorro, “pero se contempla siempre llegar con el agua al Rosal”, dijo.



La Procuraduría dio plazo hasta el 15 de febrero para entregar un plan de acción por parte de la administración y Empoduitama.