Los frutos de la visita presidencial

“Querido Ministro de Hacienda hágame el favor y me ayuda al Gobernador y el Alcalde a solucionar el problema del agua potable”.



Esa fue la orden del presidente Juan Manuel Santos ayer en Chiquinquirá, en público, a Mauricio Cárdenas, el titular de la Cartera de Hacienda.



“El Presidente se comprometió con 10 mil millones de pesos para la perforación del pozo profundo Juan Pablo Segundo, a través del Ministro de Hacienda”, dijo el alcalde de Chiquinquirá, César Augusto Carrillo Ortegón.



Pero el Mandatario de los colombianos había llegado realmente a la Ciudad Mariana, para hacer entrega de cien apartamentos que hacen parte del proyecto Bellavista que desarrolló el Fondo de Adaptación a través de Colsubsidio.



Las nuevas soluciones le fueron asignadas a igual número de familias que fueron damnificadas por la ola invernal entre 2010 y 2011 en municipios de Boyacá y Cundinamarca.



“Una de las beneficiarias me invitó a su casa y me dio las gracias porque pagaba 330 mil pesos de arriendo y ahora ya tiene su techo propio, pero además vendrán 170 viviendas más para esta ciudad”, dijo Juan Manuel Santos Calderón.



El Presidente agregó además en su discurso, que es voluntad del Papa Francisco viajar a Colombia este año, y que seguramente, como ya es costumbre, “visitará a la Reina Espiritual de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”.



Al Primer Mandatario lo acompañaban los ministros de Hacienda y de Justicia e Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación, al igual que el Viceministro de Aguas, entre otros.



“Para nosotros la visita del señor Presidente, nos deja un balance muy positivo ya que veníamos adelantando junto al señor Gobernador una agenda desde el año pasado, para solucionar el problema del agua potable”, precisó el Alcalde de Chiquinquirá.



El Mandatario de los chiquinquireños añadió que también han sido fundamentales las marchas y el reclamo de la comunidad, para que la situación tuviera eco nacional.



“Este es un problema que lleva 40 años y que esperamos solucionar”, señaló.

Lograron apoyo

El trabajo en equipo entre el gobernador Carlos Amaya y el Alcalde de Chiquinquirá comienza a dar frutos para lograr una solución al problema del agua. El Mandatario de los boyacenses le expresó en su discurso a Santos que se necesitaban 30 mil millones de pesos para solucionar el problema: que el Municipio podía poner 2.000 millones, la Gobernación 13.400 millones más, pero que aún faltaban 14.600 millones. A su turno, César Carrillo le explicó al Presidente que había recibido la ciudad sin agua y que es un problema que lleva 40 años y que la solución a corto plazo son los pozos y a mediano plazo la recuperación de la Laguna de Fúquene.