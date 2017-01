Listo Nuevo Código de Policía

La ocasión no podía ser mejor que el día en el que entró en funcionamiento el Nuevo Código de Policía, para que el Gobernador entregara equipos y parque automotor a las autoridades en Boyacá.



Al Ejército le correspondieron dos camionetas y una moto. A la Metropolitana de Tunja 14 motocicletas, un camión, cuatro camioneta, dos automóviles y un bus, así como un equipo se sonido para campo abierto, una tarima y logística para eventos, entre esto, una planta eléctrica y 128 vallas de seguridad.



Para la Policía de Boyacá le entregó carpas y unos dummies para eventos, mientras que a la Fiscalía le hizo entrega de siete vehículos Gran Vitara y tres Renault Sandero.



Pero no solo eso, el Mandatario de los boyacenses añadió que está haciendo una concertación con la Policía, el CTI y el Ejército, para ponerse de acuerdo sobre las inversiones de seguridad que hará el departamento este año.



“El Gobierno departamental ha dispuesto 14.000 millones para invertirlos este año para enfrentar problemas de seguridad como los de Puerto Boyacá, al igual que cámaras de seguridad en Paipa, entre otros”, dijo el Gobernador.



Amaya Rodríguez añadió que probablemente esa plata no alcance para tantas cosas que hay que hacer, pero que lo cierto es que éste es el departamento más seguro de Colombia y que con este tipo de inversiones eso se garantiza.