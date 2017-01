La sede de la morgue en Garagoa sigue en el limbo

Para el primero de febrero se tiene prevista por parte de la Alcaldía de Garagoa la entrega de las obras de reforzamiento estructural de la Unidad Básica Regional de Medicina Legal en esa población.



“El municipio cumplió en lo que se había comprometido al realizar todas las adecuaciones que eran necesarias y haremos entrega de la sede a partir de primero de febrero”, indicó Julio Ernesto Sanabria, alcalde de Garagoa.



El Mandatario manifestó que para ese proyecto la administración había invertido alrededor de 100 millones de pesos, incluido el estudio de patología estructural que permitió definir que el terreno en donde se ubicaba la unidad era apto y que la estructura como tal se podía reforzar y no era necesario demolerla, como se esperaba, por las graves fallas y grietas en las paredes y pisos que registraba y que obligaron a su evacuación en agosto de 2015.



Sin embargo, ‘otra pata le salió al gato’ ya que según un análisis realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la sede no se puede habilitar hasta tanto no sea trasladada la red de energía de media-alta tensión que pasa actualmente por debajo de la unidad y que suministra energía al Hospital Regional Valle de Tenza, sede Garagoa.



Según el estudio hecho, por este inmueble pasa una red de 13.200 voltios, la cual produce una alta radiación que podría ser nociva para los funcionarios, quienes en este momento están trabajando en una sede temporal (la parte clínica y administrativa) cerca al parque principal, cuyo arriendo es cancelado por la Alcaldía.



Entre tanto, las necropsias y demás procesos médico-forenses se están adelantando desde mayo de 2016 en la sala de exhumación del cementerio de esa población, gracias a un convenio hecho por la administración municipal con la Diócesis de Garagoa.



En vista de esta situación y ante la falta de recursos por parte de la Alcaldía para ejecutar el traslado de la red de energía, el director seccional de Boyacá de Medicina Legal, Álvaro Hernández, y la Jefe de la Unidad Básica de Garagoa, Claudia Barreto, vienen gestionando ante la dirección nacional un monto de $63 millones, cifra que se estipula costaría el movimiento de un lado a otro de la malla eléctrica. Se espera que este procedimiento se haga lo antes posible.

Alcalde pide equidad

Las millonarias deudas de las EPS tienen ‘en jaque’ al hospital.

Un llamado al Gerente del Hospital Regional Valle de Tenza, así como al gobernador Carlos Amaya y al secretario de Salud de Boyacá, realizó el alcalde de Garagoa, Julio E. Sanabria, para que no haya preferencias en la designación de especialistas y médicos entre los hospitales de esa población y Guateque.



“Desafortunadamente a estos dos centros asistenciales decidieron unirlos, pero lo importante es que ambos funcionen de la mejor manera posible, con equidad”, comentó el Burgomaestre, quien resaltó el hecho de que cada institución generaba servicios y atendía pacientes de cada una de sus provincias (Neira y Oriente), independientemente si estaban fusionados o no.



El Mandatario aseveró que la Gobernación se había comprometido a inyectarle recursos por el orden de 9.000 millones de pesos, con los que se podrían cubrir una gran parte de los pasivos que tiene el hospital, así como pagarle las nóminas a los empleados y las deudas a los proveedores.



“Esto redundaría en una mejora del servicio. Ojalá y llegue a feliz término, lo más pronto posible, el desembolso del dinero”, dijo.