Guateque sufre por falta de matadero

Expendios de carne al borde de la quiebra, aumento del sacrificio clandestino y sobrecostos para los productores y expendedores de carne legales son las consecuencias que ha dejado hasta ahora el cierre de la Planta de Beneficio Animal de Guateque, hace ya 10 meses.



Para contrarrestar esta problemática las autoridades de esa población vienen adelantando gestiones ante la Gobernación, el Invima y Corpochivor para que les sea permitido habilitar temporalmente el matadero, mientras se encuentra una solución definitiva.



“Corpochivor ordenó clausurar la planta porque esta venía operando con una serie de inconsistencias a nivel ambiental y sanitario. Específicamente en el tema de la disposición de residuos sólidos y líquidos hacia una quebrada”, manifestó Edwin Bohóquez, alcalde de Guateque, quien señaló que una vez se suspendió el servicio se suscribió un convenio con el municipio de Garagoa para hacer el degüello y el sacrificio del ganado en la planta de esa localidad.



“Debido a esta situación se ha incrementado el sacrificio clandestino, pero la Policía a estado atenta a hacer la inspección y vigilancia y de esta forma evitar el expendio de carne no apta para el consumo humano”, expresó el Alcalde.



A su turno, el secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño, dio a conocer que esa planta no cumplía con el Plan de Ordenamiento Territorial porque estaba ubicada dentro del casco urbano, en una zona residencial, y para poder funcionar a futuro tendría que ser reubicada.



“En este momento Guateque está en un limbo porque no puede acceder a su planta municipal y tampoco a la privada que se está construyendo. Estamos buscando alternativas, por lo que se le va a consultar al Invima si permite temporalmente habilitar la planta, mientras entra en operación el proyecto privado”, mencionó el Secretario.



Entre tanto, el Director de la Oficina de Desarrollo Agropecuario de Guateque, Hernán Cuervo, aseveró que para construir la planta de tratamiento de aguas que exige Corpochivor y el cuarto frío que solicitó el Invima para el matadero se requerían entre 350 y 500 millones de pesos.



“Tras el proceso de racionalización de plantas de beneficio animal, la Gobernación emitió un decreto en el que nos indicó que no podíamos operar como una planta regional, sino como una local. Así las cosas, a manera local estamos hablando del sacrificio de 4 o 7 reses al día y ese volumen no da para mantener el personal y la planta como tal”, comentó Cuervo.



El Funcionario aseveró que lo importante era no perder ese espacio en donde estaba ubicada la planta, ya que las administraciones anteriores habían hecho millonarias inversiones y sí se abandonara se registraría un detrimento patrimonial.

Iniciativa privada, la mejor opción

Según el Gerente de Frigovatenza hasta el momento se han invertido 3.000 millones de pesos, provenientes de 360 socios accionistas.

El ciento por ciento de las obras civiles de la planta de sacrificio de bovinos del Frigorífico Valle de Tenza (Frigovatenza) ya se terminaron de construir.



Así lo indicó Marco Aurelio Gómez, gerente del Frigorífico, quien señaló que este año entrará en funcionamiento la primera fase de este proyecto, en la cual se sacrificarían 200 bovinos diarios.



“Serían 70 reses provenientes de los pueblos circunvecinos y 130 que comercializaría directamente el frigorífico en Bogotá”, mencionó.



El Gerente comentó que ya se invirtieron 90 millones de pesos para la compra e instalación de maquinaria y que faltarían aproximadamente $1.700 millones para poner en marcha el proyecto.



“Esperamos recaudar 700 millones que nos quedan de la venta de acciones y los demás con un crédito de 1.000 millones”, dijo Gómez, quien espera que los nuevos accionistas sean de la región. Sobre el particular, el Alcalde de Guateque señaló que el municipio está dispuesto a invertir en ese proyecto, ya que se convierte en ‘la tabla de salvación’ para esa población.