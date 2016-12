Gobernador no recibirá hoy la doble calzada BTS

El Mandatario de los boyacenses se decidió a asistir hoy al evento en el que el consorcio Solarte & Solarte entregará la obra denominada ‘doble calzada BTS’ al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en representación del Estado.



Así lo confirmó ayer en exclusiva el Gobernador a Boyacá Sie7e Días. “Iré al Puente de Boyacá a agradecerle al Vicepresidente por haber agilizado la entrega de la obra que ya llevaba 15 años en construcción”.



A renglón seguido añadió que sin embargo no puede ocultar su molestia y que por eso también acudirá al evento pero para decirle al concesionario que lo que entrega no es una doble calzada sino una vía paralela a la que ya existía.



“Pero además de que esto no es una doble calzada, lo que construyeron presenta múltiples problemas. Es una vía que no se compadece con los recursos captados en los peajes”, recalcó Amaya Rodríguez.



Dijo además que falta mucho por hacer en la doble calzada y que como gobernador espera lograr que se respete la dignidad de los boyacenses.



“Ningún boyacense recibiría esta obra y desde luego que yo como representante de este departamento tampoco podría recibirla”, comentó.



Precisamente, en una encuesta adelantada por este medio de comunicación a través de su cuenta a en Twitter @boyacasietedias, hasta las 6:00 de la tarde de ayer (el sondeo comenzó a las 10:30 de la mañana), habían votado 405 tuiteros, de los cuales el 32% había marcado la opción SÍ, mientras el 68% dijo NO a la pregunta ¿Debe ir el Gobernador a recibir la doble calzada BTS, a pesar de la cantidad de líos que tiene la vía?



El Mandatario había manifestado el lunes que estaba pensando si iba a ir o no a la invitación del Vicepresidente.

Y sí estará en el evento previsto para las 10:00 de la mañana, pero llegará con una lista de peticiones debajo del brazo.



“Eran 74 puentes peatonales, pero solo hicieron 11, no se cumple el ancho de vía, tampoco con las bermas, carriles de desaceleración, las cunetas que hicieron son una trampa mortal y hasta el separador que debía tener cuatro metros lo redujeron a 80 centímetros. Pero además, aún faltan las variantes de Paipa y Duitama”, reclamará.

Vargas Lleras regresa a recibir obra a Solarte

Un grupo de ingenieros del Gobierno departamental acompañaron a Boyacá Sie7e Días en un recorrido por la vía para identificar problemas.

“...Germán Vargas Lleras, regresa hoy a Boyacá para inaugurar, a la altura del Puente de Boyacá, las obras con las que queda completamente terminada la doble calzada entre Bogotá y Tunja...”, anuncia en un comunicado la Vicepresidencia de la República.



El Vicepresidente llegará, en primer lugar, al municipio de Ventaquemada, para inaugurar las obras de la doble calzada realizadas en el Puente de Boyacá. El evento está previsto para las 10:15 de la mañana.



Según el comunicado enviado ayer en la tarde, “las obras en el Puente de Boyacá incluyen un puente vehicular de 75 metros de longitud, con las que se completa el tramo pendiente de la doble calzada que une y conecta los departamentos de Cundinamarca y Boyacá”.



El documento de la Vicepresidencia continúa “Gracias a estas obras, en las que se invirtieron 93.500 millones de pesos, se reducen ostensiblemente los tiempos de desplazamiento entre estos departamentos y sus municipios intermedios.