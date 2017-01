Flórez explica sus actuaciones

Fernando Flórez Espinoza, exalcalde de Tunja, dice que en la Contraloría municipal ni en organismos de control hay hasta ahora ninguna sanción ni decisión en contra suya.



“Primero debo aclarar que no tengo que comparecer ante la Contraloría porque no hay abierto ningún proceso fiscal contra mí. En el caso de las obras del parque biblioteca, como se llamaba inicialmente el proyecto, se trata de hallazgos fiscales de la auditoría que se hizo en el 2016 y que corresponden a los procesos de contratación que fueron liquidados en el año 2015”, anota Flórez.



Agrega que, efectivamente, en el año 2015 se liquidó el contrato 424, firmado por la administración anterior en el 2010 y cuyo objeto era la construcción de un parque biblioteca metropolitana al norte de la ciudad.



La Contraloría, según el estudio que hizo de toda la documentación, encontró motivos para incorporarlos como hallazgos iniciales y le hizo saber a la actual administración, pero lamentablemente la Secretaría de Contratación no dio la respuesta adecuada y por ello esta entidad fiscal dejó en firme el hallazgo.



“Dentro de las consideraciones que hace la Contraloría se hace referencia a la etapa precontractual específicamente, momento en el cual la administración que yo dirigí no tuvo responsabilidad alguna”, agrega Flórez.



“Cuando llegamos a la Alcaldía en el 2012 encontramos que un juzgado administrativo había ordenando detener el proceso de construcción del parque biblioteca, que ya había sido adjudicada, porque no contaba con licencia de Corpoboyaca y se estaba afectando uno de los pocos humedales que hay en la ciudad”.



“Esa orden judicial originó que el proyecto inicial tuviera que replantearse en el sentido de ubicarlo en otro sitio distinto al inicialmente previsto para construir el parque y recuperar el humedal”.



Asegura Flórez que el costo del proyecto para la construcción de la biblioteca superaba los 9.600 millones de pesos y el contrato solamente se había firmado por 3.500 millones de pesos, incluido los diseños del parque biblioteca. Finalmente y después de hacer la evaluaciones técnicas y jurídicas respectivas se determinó hacer el parque cuyo costo se podía cubrir con el valor del contrato.



El costo de este contrato, por 3.500 millones de pesos fue igual al contrato que hizo la misma administración para la construcción del Parque Metropolitano de Oriente, que también se construyó”, explica el exalcalde.

Contrato de obras en el Silvino Rodríguez

El sacerdote Víctor Leguízamo, secretario de Educación de la administración de Fernando Flórez Espinoza, dice que no es cierto que el contrato para el reforzamiento de la sede Manzanares del Colegio Silvino Rodríguez, por más de 300 millones de pesos, hubiera contemplado que las obras se debían ejecutar en ocho días.



Anota que ese contrato se comenzó a ejecutar cuatro o cinco meses antes de la Navidad del 2014 y que se estableció esa fecha para ejecutar todo dentro de esa vigencia.



Anota el sacerdote que, efectivamente hay observaciones sobre la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista Consorcio Coex, representado por Hernán Quinchanecua, pero que era al interventor, Édwar Alexánder Barreto, a quien le correspondía ejercer el control para exigir el cumplimiento de lo establecido en el contrato.



También dijo que todavía no se puede determinar si hubo o no detrimento para el erario, pues el contrato aún no ha sido liquidado.



Dice el sacerdote, que todavía no lo han hecho porque no hay ese requerimiento, pero que está dispuesto a dar las explicaciones respectivas ante la Contraloría y ante las organismos de control.



El anticipo del contrato ya fue pagado.