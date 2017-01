'Yo respondo por mis obras'

En diálogo entre el exalcalde de Tunja, Arturo Montejo y Boyacá Sie7e Días, Montejo aseguró que los dineros para la totalidad de las obras de los proyectos de vivienda Estancia El Roble y Torres del Parque están desde el 2011, y no se explica porqué en cinco años no hicieron lo que él en un año si logró: entregar las viviendas. También dijo que todo se hizo con los mejores materiales y supervisado por él.



“Los dos proyectos se realizaron pensando en construir el mejor proyecto de interés social de su momento y lo logré. Yo respondo por lo que hice hasta el último día de mi administración y puedo asegurar que el dinero para la totalidad de las obras estuvo desde ese momento y actualmente está. Lo que no me explico es porqué pasaron cinco años y Ecovivienda, la Alcaldía y las entidades no estuvieron pendientes de que se terminaran estas obras”, aseguró Montejo.



Además añadió que durante un año él realizó la compra de los lotes, diseñó el proyecto, gestionó la aprobación ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda, buscó la financiación, hizo la recepción de beneficiarios, realizó los diseños técnicos y logró la construcción de varias etapas, por lo que pudo entregar la totalidad de las viviendas unifamiliares de La Estancia El Roble (más de 200) y entregar más de 500 apartamentos.



“No entiendo porqué las administraciones posteriores no han sido capaces de terminar este proyecto si financieramente todos los recursos están, porque el proyecto se blindó para que al constructor se le cancele una vez terminada la obra. Aquí no hubo anticipos, simplemente se le cancelaba al constructor tan pronto recibiera el beneficiario su construcción completamente terminada y con el visto bueno de cada propietario”, comentó el arquitecto Arturo Montejo.



De igual manera dijo que en el proyecto de Torres del Parque se alcanzó a avanzar en cuatro torres, que actualmente se encuentran habitadas. “Yo creo que es importante que las administraciones de estos cinco años le aclare a la ciudadanía porqué no se avanzó en el proyecto, porqué se le dieron prórrogas al contratista, y porqué no estuvieron pendientes de la culminación del mismo. Pero lo más importante es que este proyecto tiene que terminarse muy bien y al mismo precio del que fue pactado. Han pasado cinco años y esas perdidas tiene que asumirlas el constructor, lo que me preocupa es que al haberle liquidado el contrato al contratista unilateralmente ese costo deba asumirlo la administración”.

Porque para Tunja ‘Lo Mejor’

Según el exalcalde, las construcciones que se hicieron en su administración son estables y no tienen problemas estructurales.

Para Arturo Montejo, proyectos como La Estancia El Roble fueron y siguen siendo su bandera, y por ello los pensó en lugares estratégicos de la ciudad y para entregarlos 100 por ciento terminados.



“Las viviendas y apartamentos que se construyeron durante mi administración no tienen problemas estructurales porque yo mismo supervisé las obras, puede que tengan inconvenientes superficiales que se pueden solucionar fácilmente pero las bases están en perfecto estado. Hay que decirle a los habitantes de estos lugares que pueden estar tranquilos porque sus viviendas están estables”, dijo Montejo.



También comentó que el año anterior estuvo alejado de la ciudad por quebrantos de salud, pero que en este año estará pendiente de que el proyecto se termine. “Yo vengo a responder por lo que hice porque es mi proyecto bandera”.