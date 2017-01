Está en marcha 'Boyacá Bío'

Un ambicioso programa para conservación y restauración de recursos naturales, incluyendo los páramos como fuentes de agua y de vida, pondrá en marcha el Gobierno de Boyacá en el segundo semestre de este año.



Se trata del programa ‘Boyacá Bío’, en el que se invertirán recursos propios del departamento por el orden de los 42.000 millones de pesos y para el que se están gestionando recursos adicionales ante la Embajada Británica.



Herman Amaya, director de Planeación de Boyacá, explica que el tema no da más espera y que una prueba de lo dramática que es la situación porque no se han cuidado las fuentes de agua es que en el 2016 27 municipios de Boyacá enfrentaron emergencias graves por falta de agua potable.



Parte de los recursos que se destinarán para Boyacá Bío tiene provendrán del rubro de ‘ciencia y tecnología pues, según Amaya, se trata precisamente de aplicar la ciencia y el conocimiento al servicio del desarrollo.



Dentro de Boyacá Bío se realizará la Expedición Bío, con carácter científico y comunitario, que busca investigar y comprender como las comunidades de Boyacá se están relacionando con su medio ambiente. Esa Expedición se realizará por ecosistemas estratégicos como la Serranía de Las Quinchas, el pie de monte llanero y el bosque seco tropical, con participación de universidades, colectivos ambientales, etc.



También se hará una convocatoria pública a grupos de investigación y universidades para estudiar y adelantar tareas en temas como cambio climático, restauración de flora y fauna, conservación del recurso hídrico.



El Director de Planeación explica también que otro objetivo del gobierno de Carlos Andrés Amaya es crear la Secretaría del Medio Ambiente y fortalecer los movimientos ambientales; y crear un Centro de Ciencia y Biodiversidad en lo que es llamado El Jardín Botánico de Boyacá, ubicado en el oriente de Tunja, en el que se han invertido más de 70 mil millones de pesos, pero que hoy está en total abandono.



“Ese Centro de Ciencia será un espacio abierto y participativo de educación y conocimiento de nuestra biodiversidad”, anota el Director de Planeación de Boyacá.



Toda esta estrategia permitirá no proteger el medio ambiente, sino fomentar el ecoturismo, generar nuevas dinámicas económicas para los campesinos y para quienes protejan sistemas estratégicos y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.

Rape también invierte en recursos naturales

La Región Administrativa y de Planificación Especial, RAPE, que integra a Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá también hace su apuesta en defensa del medio ambiente.



Diego García Bejarano, director de la RAPE, dice que esa entidad ejecutará recursos por 32.500 millones de pesos en dos años en 15 completos estratégicos de la Región Central, nueve de ellos en Boyacá.



El 50 por ciento de los páramos del país está en la Región Central; un millón 400 mil hectáreas, cuatro departamentos con 316 municipios, de los cuales 160 tienen territorios en páramos o nevados. De Boyacá, son 85 municipios los que tienen territorios en paramos o nevado.



Los recursos se invertirán en proyectos de investigación, protección y restauración de áreas de páramo, con cobertura a 50 municipios, de los cuales 20 están en Boyacá.



Se pretende restaurar cerca de 400 hectáreas con siembra de frailejones, impactar a más de 250 familias residentes en zonas de páramo, adelantar actividades en gestión social y pedagógica e impactar a más de 1.500 actores.