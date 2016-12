Entregan doble calzada con muchos líos

Como una verdadera trampa mortal, llena de problemas de diferente índole, abusos y violación de cuanta norma para este tipo de obras existe, se hará la entrega de la llamada doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS).



El carreteable, que se planificó para un tiempo de construcción de cinco años, será recibido por el vicepresidente Germán Vargas Lleras en el Puente de Boyacá, mañana, después de 15 años en obra.



La primera mentira sobre esta obra, construida por el consorcio Solarte y Solarte y con la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez aún saca pecho, es que no llega hasta Sogamoso, como inicialmente se había anunciado, sino hasta el sitio conocido como la Ye de Tibasosa.



De ahí en adelante la avalancha de reparos por parte de expertos como Gabriel Méndez, presidente de la Sociedad Boyacense Ingenieros y Arquitectos, sorprende a lo largo de cada kilómetro de este carreteable.



“El principal problema fue que al entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro Andrés Uriel Gallego se les hizo fácil cambiar el diseño inicial de la obra y de ahí en adelante, como era de esperarse, todo fue una seguidilla de errores y horrores”, resume el profesional.



Una de las principales problemáticas que se presenta desde su inicio hasta el final es el separador que no cumple la norma de mínimo cuatro metros, sino que en gran parte del recorrido es un montículo de tierra de 80 centímetros.



A esto se suma la ausencia de la berma reglamentaria al lado izquierdo de la vía, que debería ser de 1,80 metros, a tan solo 80 centímetros.



“Solo dejaron una berma, que tampoco tiene las medidas ni características necesarias, al lado derecho y nunca nos han contestado la pregunta ¿qué pasa si un vehículo se vara al lado izquierdo? ¿Atraviesa toda la calzada con el carro apagado, en medio de carros a alta velocidad?”, recalca Gabriel Méndez.



Pero eso no es todo. Se trata de una vía que necesitaba 74 puentes peatonales, de los cuales solo fueron construidos 11.



“Pero la falta de puentes peatonales solo es una de las tantas causas por las cuales la doble calzada tiene uno de los índices de muertos en la vía más altos del país”, señaló.



Según Méndez, la señalización de la vía es muy deficiente, los reductores de velocidad en su mayoría están solo pintados en el asfalto, la iluminación de la carretera también es otro de los lunares. “Hay quienes me han sugerido que no vaya a recibir algo tan mal hecho y estamos mirando qué hacer”, dijo el gobernador, Carlos Andrés Amaya.



El Mandatario, además, se quejó porque les faltó a los gobiernos anteriores en el departamento pararse en la raya y “qué hacer ahora, pues no es tan fácil decir que se vuelva a hacer toda la vía, pero sí le vamos a manifestar nuestro inconformismo al Gobierno nacional, ya que se debe mejorar mucho lo que ya hicieron”. La Contraloría General de la República también ha hecho varios hallazgos por líos en la obra.

‘Esta no es una doble calzada, sino una vía paralela a la que existía’

El Gobernador dijo que está preparando un documento para radicarlo ante el Ministerio de Transportes, la ANI y la misma Presidencia protestando.

Muy molesto se mostró el gobernador, Carlos Andrés Amaya, en uno de los tramos del recorrido citado por Boyacá Sie7e Días de comienzo a fin de la llamada doble calzada y en el que acompañó a una comisión de expertos ingenieros.



“Esta es una vía que tiene un montón de problemas y que fue construida sin especificaciones técnicas. Ni siquiera se hicieron las variantes de Paipa y de Duitama”, dijo Amaya.



El Mandatario añadió que además faltan los puentes peatonales a lo largo de la vía y que en el Puente de Boyacá se necesita un paso deprimido para no tener que transitar cuatro kilómetros más para poder hacer el retorno hacia el puente.



“Celebramos que por fin se vaya a entregar esta obra que no es una doble calzada sino una vía paralela a la que ya estaba. Es que Uno va al Valle del Cauca, pasa por la Ruta del Sol o por la misma doble calzada que están haciendo a Villavicencio y eso es otra cosa”, enfatizó el Gobernador.



Dijo, además, que desde que llegó al gobierno ha estado en constante comunicación con la Agencia Nacional de Infraestructura para agilizar el desarrollo de esta obra. “Inclusive en un momento se llegó a plantear que no se entregara este año, sino hasta el 2017 pero es que ya van más de 10 años de retraso”.

‘Muy bien, pero en el recaudo’

Una comisión del Gobierno departamental y la Sociedad Boyacense de Ingenieros acudieron al llamado de Boyacá Sie7e Días para recorrer la vía.

“Lo que sí ha salido muy bien en esta obra de los señores Solarte, porque eso sí se debe reconocer con esta vía, es el recaudo de peajes que les ha salido mucho, pero mucho mejor de lo que ellos esperaban”, dijo el Gobernador.



Amaya Rodríguez añadió que los reportes que recibe permanentemente de la Policía de Carreteras es que cada fin de semana se incrementa el número de visitantes y que lo que se está viendo es un departamento que sigue apostándole al turismo, pero con una doble calzada que no cumple.



Con la versión del Mandatario coincide Gabriel Méndez, presidente de la Sociedad Boyacense de Ingenieros, quien asegura que en varios escenarios le reclamó al Gobierno nacional que si la vía costaba 880 mil millones de pesos y el mismo Estado ya ha invertido más de un billón 200 mil millones, no entiende por qué se concesionó la vía cuando se hubiera podido hacer por vía directa.



“Pero lo más grave es que aparte de invertir lo que valía la obra, el Gobierno le amplió al consorcio el tiempo de administración de la vía a 45 años, es decir que seguirán los Solarte recogiendo los peajes de los próximos 30 años y eso, creo yo, no tiene presentación”, sostuvo el ingeniero Méndez, quizá quien más sabe de la BTS.

‘Mañana no hay nada que celebrar’

Según los expertos, la BTS es una de las vías 3G, que está peor señalizadas.

Aunque aún no se tienen mayores detalles de cómo será el acto de entrega de la obra denominada doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, lo que se sabe es que será en el Puente de Boyacá y que estará liderado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras.



“Válido que el Vicepresidente haya logrado agilizar la entrega de esta paralela, pero con respeto debemos decir las cosas”, dijo Carlos Amaya Andrés Rodríguez.



El Gobernador añadió que lo dijo en su rendición de cuentas y lo sostiene: el concesionario ha sido irrespetuoso con el pueblo boyacense y ha tratado a este departamento como si fueran ovejas.



“No sé si los señores Solarte tengan la cara de venir, pero deben responder ya que han usufructuado los dineros de los boyacenses y no les han cumplido. Espero que el Ministerio de Transporte y el Vicepresidente lo entiendan así”, señaló.



El gobernador Amaya reiteró que este jueves (mañana) no es un día para celebrar, sino para reflexionar sobre la cantidad de problemas que nos entregan.