En Labranzagrande 131 hogares se iluminarán

Una luz de esperanza para 131 familias de Labranzagrande empezó a brillar con la socialización del contrato de obra para llevarles electricidad a sus hogares.



El propio alcalde del municipio, Segundo Jacinto Pérez Archila, fue el encargado de darles la buena noticia a estos habitantes de las veredas más alejadas del casco urbano de la población, donde no cuentan con servicio de energía.



Este proyecto beneficiará a familias de las veredas Tablón, El Salitre y Chaguazá, mediante una inversión de 2.100 millones de pesos.



“El costo de estas obras lo cubrirá el municipio a través de un crédito con una cofinanciación de la Gobernación de Boyacá, que aporta 500 millones de pesos”, explicó el Mandatario.



Las obras para llevar la electricidad a esos sectores empezaron esta semana y se espera que estén concluidas en septiembre.



“Hemos sido muy explícitos en decirle al contratista que se ganó la licitación que debe aprovechar el verano para que en tiempo de invierno no se atrasen las obras y así se puedan entregar a cabalidad todos los trabajos”, dijo el Alcalde.



El Mandatario indicó que para la ejecución del contrato se deben generar entre 30 y 40 empleos directos para habitantes de los sectores donde se harán las obras, adicional a los puestos de trabajos indirectos que se puedan crear.



“Hay zonas donde no hay carreteras y no entra transporte, por lo que muchos de los materiales va a tocar transportarlos a lomo de mula. Muchas de las familias de estos sectores se van a beneficiar no solo de la energía eléctrica, sino también de un ingreso adicional mientras se adelantan las obras”, señaló el mandatario de Labranzagrande.



Agregó que de esta forma se le dará cumplimiento a uno de los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo de su gobierno.



“Con la extensión de las redes eléctricas hacia estas veredas se llega al 90 por ciento de cobertura de energía eléctrica en Labranzagrande. Quedaría pendiente la vereda de Guayabal, que es la más grande en extensión y en donde habitan cerca de 90 familias”, precisó Pérez Archila.



El Alcalde puntualizó que uno de los inconvenientes para dotar del servicio de energía a esta vereda es que las viviendas se encuentran muy separadas unas de otras y que por el momento no es posible.