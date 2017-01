En Boyacá necesitan sangre O negativo

A propósito de la escasez de sangre que se da por estos días en gran parte del país luego de la temporada vacacional, el Hemocentro de Boyacá entregó un balance del 2016 y pidió apoyo con sangre O negativo.



“No estamos tan mal como en otras partes del país, pero sí hacemos el llamado a la comunidad en general para que no esperen que un familiar o conocido sea el que necesite la sangre para acercarse a donar”, dijo Alexandra Murcia, directora del Hemocentro de Boyacá.



La profesional recalcó que se debe dejar atrás los mitos que impiden que el acercarse a donar: Que se engordan, que se adelgazan, que pierden la potencia sexual, entre otros, que son solo eso, mitos.



Gracias a la gran jornada que se hizo desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre, Boyacá no ha tenido que lanzar SOS como otras regiones del país.



Además de requerirse con urgencia unidades de sangre O negativo, también se necesitan plaquetas, porque solo tienen una duración de cinco días.



“Al mes se colectan 800 unidades de sangre de 375 mililitros cada una y de ahí se separan glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Por eso se dice que con una unidad se salva la vida de tres personas”, recalcó la gerente del Hemocentro.



El municipio que más donantes aporta es Duitama con un 22 por ciento del total de unidades, seguido por Sogamoso, con el 15% y Tunja con el mismo porcentaje.



Sin duda la ciudad donde medio cultura de la donación existe es Tunja si se tiene en cuenta que en Duitama y Sogamoso se hacen dos campañas mensuales, mientras que en la capital se realiza todos los viernes en la Plaza de Bolívar.



En Chiquinquirá aporta el 10% del total de las donaciones con una sola jornada mensual. Pero también se hacen jornadas una vez al mes en Paipa, Aquitania, Nobsa, Tibasosa, Ramiriquí y Jenesano.



Precisamente en la sección #Sondeo7días adelantada a través de la cuenta en Twitter @Boyacasietedias de 423 votantes que iban hasta las 5:00 de la tarde de ayer, el 53% respondió que sí había donado alguna vez y el 47% restante nunca lo ha hecho.



“Siempre escogemos municipios de clima frío para evitar que sean zonas endémicas de dengue o salud pública”, explicó Alexandra Murcia.



Cifras correspondientes al 2016 dejan ver que donan más las mujeres: el 55 por ciento, a pesar de que durante lactancias y embarazos no pueden hacerlo.



El mayor número de donantes está en la población estudiantil entre los 18 y 30 años, especialmente universitarios.