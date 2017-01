Cuestionan declaración del Presidente de la Dimayor

“Si usted verifica la tribuna occidental y parte de la norte y la sur están inhabilitadas. Ese escenario como está hoy no tiene capacidad para más de 2.000 espectadores”.



Esta fase proferida por Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, en el programa Carrusel Deportivo de Caracol Radio el pasado domingo, ha generado polémica en Boyacá, pero a la vez un llamado de atención a las autoridades para poner a punto lo antes posible el estadio La Independencia de Tunja de cara a la Copa Suramericana.



El Dirigente dijo sentirse angustiado por el estado del estadio e instó a las directivas de Patriotas a buscar desde ya otros escenarios para jugar ese torneo internacional en caso de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no llegue a avalar el estadio.



“A nosotros nos preocupa mucho el caso de Patriotas, ya que el señor Gobernador, que es el propietario del estadio, ha inhabilitado gran parte de las tribunas por unas razones que no entendemos el sustento técnico, y yo ya he tenido comunicación con el Presidente del equipo (Juan Manuel Rogelis) y el doctor César Guzmán (máximo accionista) para hablar sobre esa situación. Además tenemos pendiente una reunión con el Gobernador”, comentó.



Sin embargo, Perdomo señaló que dadas las circunstancias y de no cumplirse con los requisitos mínimos exigidos por la Conmebol en cuanto al número de espectadores (20.000, mínimo), el club debería buscar otras alternativas.



“Ellos (dirigentes) saben que eventualmente deben estar buscando un escenario distinto, el cual podría ser el Estadio de Techo (Bogotá), simplemente como posibilidad”, apuntó.



Sobre el particular las directivas de Patriotas y el Gerente de Indeportes Boyacá, entidad que administra el estadio, señalaron que ya vienen adelantando las gestiones del caso para cumplir con el aforo exigido y las demás adecuaciones que requiere el escenario.



“Es lamentable que el Presidente de la Dimayor hable de un estadio con capacidad para 2.000 personas y que la información que él esté procesando sea una del escenario de hace más de 10 años”, dijo Miguel Ángel Molina, gerente de Indeportes Boyacá, para quien los desafortunados comentarios de Perdomo ocurren por desinformación.



“Algunos de los funcionarios de la Dimayor no conocen el estadio. Entonces tenemos que comenzar por conocerlo para luego sí poder sugerir las mejoras que le podemos hacer”, apuntó.

La reacción

Frente a las declaraciones de Perdomo, Francisco Lagos, gerente comercial y de proyectos de Patriotas, afirmó que el club las tomaba como una sugerencia.



“Lo que nosotros entendemos es que hay una preocupación sana de parte del Presidente de la Dimayor para que Patriotas no vaya a perder la oportunidad de ser local en Tunja. No notamos que haya nada distinto a eso”, expresó.

Deberán adelantar obras contra el reloj

Las tribunas sur y norte están habilitadas en su totalidad. En la actualidad el estadio tiene un aforo cercano a las 18 mil personas.

La Copa Suramericana comenzará el 28 de febrero y lo más probable es que el primer partido de Patriotas en condición de local sea a comienzos de marzo.



Esto quiere decir que tanto Indeportes Boyacá como las directivas de Patriotas tendrán un lapso de aproximadamente 40 días, a partir de hoy, para adelantar las obras que les exija la Conmebol y la Dimayor luego de la visita técnica que se le haga al estadio La Independencia de Tunja.



Sin embargo, conscientes de las falencias que tiene el escenario, Indeportes y el club vienen desde hace varias semanas adelantando gestiones para conseguir los recursos que les permitan, por ejemplo, mejorar los camerinos (duchas y sanitarios), los baños y las cabinas de radio, así como construir una zona especial y segura (terraza) sobre el costado occidental para la ubicación de los camarógrafos e iniciar con la implementación de la silletería en el estadio, comenzando por una zona VIP en la tribuna occidental.



“Ya comenzamos también un estudio para saber cuáles son los puntos débiles y el tipo de reforzamiento que debemos hacerle a la iluminación, ya sea en las torres o si se hace conveniente colocar luces laterales para la disputa de los diferentes partidos. Nosotros aspiramos a que en una semana ese análisis esté listo”, dijo Miguel Á. Molina.