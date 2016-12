No se han cumplido las obras del Consorcio Prosperidad

El Consorcio Prosperidad, contratado por la pasada administración municipal para pavimentar 17 tramos viales, no ha cumplido con las obras previstas.



Es más, en vías como la de El Condorito a La Horqueta (barrio Monquirá), la carrera 18 entre calles primera y cuarta sur y la calle primera están detenidas las obras actualmente.



“Todos los vecinos estamos afectados por la polvareda ya que el contratista levantó el asfalto. Nos tocó reunirnos entre todos los vecinos y cerramos la vía”, afirmó una habitante de la carrera 18 entre las calles primera y la cuarta sur.



En la vía principal del barrio Monquirá, de la que pavimentaron cerca de dos cuadras, desde hace dos semanas no realizan trabajos.



En este sector levantaron el pavimento desde el Colegio Liceo Campestre hasta El Condorito, y la vía se encuentra en pésimo estado.



El alcalde de Sogamoso, Sandro Condía, explicó que estas obras se vienen ejecutando con recursos de Prosperidad Social, convenio con vigencias futuras.



“Este convenio se celebró entre el municipio de Sogamoso y Prosperidad Social en el 2013. El contrato inicia su ejecución de manera tardía, finalizando el 2015”, dijo el Mandatario.



Agregó que cuando él asumió la administración municipal, el avance de obra contratada no alcanzaba a llegar al 10 por ciento.



El Alcalde señaló que en enero se reunió con el contratista, con la interventoría y con Prosperidad Social y les hizo ver su preocupación por el avance tan precario de las obras.



“La administración anterior tiene una gran responsabilidad en la demora en la iniciación de las obras. Fue esa administración la que seleccionó al contratista, a quien le veo muy poca preocupación por la ejecución de las obras”, recalcó.



La interventoría para estas obras la contrato Prosperidad Social por medio de un convenio con Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo).



“Esperamos que también la interventoría ejerza sus funciones de control técnico, financiero y jurídico del contrato y que nos permita conminar al contratista a cumplir con el objeto”, dijo.

Consorcio no es de la región y no responde

El Alcalde indicó que el tramo La Horqueta-La Playita, también con recursos de Prosperidad Social, le correspondió a otro contratista, este sí de la región.



“Esa vía la recibimos con un 15 % de avance y en menos de tres meses logramos el ciento por ciento de la ejecución de la obra, con muy buena calidad. El contratista, que es de Sogamoso, cumplió y la comunidad está muy satisfecha”, señaló.



Agregó que los contratos que dejó la administración anterior, solamente celebrados y con cero avance, con recursos del empréstito que aprobó el Concejo el año pasado, también le correspondieron a un contratista de Sogamoso. “Con él se pudo coordinar la ejecución de esta obra, al punto que hoy estamos entregando un avance de un 95 %”, dijo Condía.