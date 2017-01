Comparendos, los costos en el 2017

Si usted es sorprendido conduciendo en estado de embriaguez, con grado 3 y primera reincidencia tendrá que pagar una multa de 17 millones 705.332 pesos.



Si el grado de alcohol es 2 y primera reincidencia, entonces únicamente se verá obligado a cancelar ocho millones 852.666 pesos.



Ahora, si la prueba da grado 1 y primera reincidencia, el costo a pagar será de cuatro millones 426.333 pesos, y si conduce bajo los efectos del alcohol con grado cero y primera reincidencia, la multa será de dos millones 213.166 pesos.



Pero si el problema no es de alcohol sino de prisa y se pasa un semáforo en rojo, o en amarillo, o no respeta una señal de pare o un semáforo intermitente en rojo, le cobrarán por la infracción 737.700 pesos.



También le tocará cancelar 737.717 pesos si conduce un vehículo sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Tenga en cuenta que no solo lo podrán multar por las infracciones que usted cometa, sino igualmente por las de sus acompañantes, pues no utilizar el cinturón de seguridad cualquiera de los ocupantes del carro, incluso los de los asientos traseros en automotores fabricados a partir del 2004, le acarreará una multa de 368.885 pesos.



Esa misma tarifa le corresponderá pagar si no realiza la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo, o si inclusive tiene los certificados correspondientes pero el carro no cuenta con las condiciones que especifica la normatividad.



Por conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada en forma sectorizada, pagará 368.885 pesos.



No portar consigo la licencia de conducción cuando maneja un vehículo o tenerla vencida le costará a su bolsillo 196.725 pesos.