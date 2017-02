Cerrarán 16 mataderos este año

El 8 de agosto comenzará a adelantarse el cierre definitivo de 16 mataderos, en igual número de municipios de Boyacá.



Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) iniciará la clausura de las plantas que no quedaron incluidas en el plan departamental, tras el estudio de factibilidad hecho por la Gobernación, en concertación con las alcaldías, a través del cual se identificaron qué mataderos cumplían con las normas sanitarias y ambientales y, además, eran económicamente viables y autosostenibles.



Así las cosas, las localidades de Chinavita, Guateque, Guayatá, Páez, Villa de Leyva, Campohermoso, Macanal, Maripí, Guacamayas, Santa María, Tununguá, Chivor, El Cocuy, Chita, La Victoria y San Luis de Gaceno se quedarán sin el servicio legal de sacrificio de cárnicos.



“Estos municipios deberán comenzar a proveerse de las plantas más cercanas que fueron aprobadas y habilitadas. Entre tanto, los alcaldes deberán garantizar el abastecimiento por medio de la firma de convenios.



Igualmente algunas poblaciones que están en frontera con otros departamentos pueden solicitar el servicio a los municipios de esa región que tengan plantas habilitadas”, manifestó Jorge Iván Londoño, secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá.



El Funcionario explicó que el Invima es la autoridad que estará regulando los cierres.



“Ellos (Invima) nos han manifestado que quieren hacerlos de manera concertada para no causar un impacto muy grande en el municipio. Sin embargo, nos han aclarado que el plazo ya está estipulado y no habrá más alargues, por lo que se busca realizar un cierre muy gradual, en consenso con los alcaldes”, indicó.



El Secretario informó que el Instituto lo que menos quiere es entrar a aplicar medidas sancionatorias.



“El Invima dice que si les tocaba como autoridad ejercer el cierre por decreto, lo harían y esto podría tener efectos disciplinarios o sanciones monetarias para el municipio”, apuntó.



Londoño recalcó que las iniciativas privadas como las que se quieren desarrollar en Guateque, no tienen ningún problema por el hecho de no estar incluidas en el plan de racionalización.



“Los privados pueden establecer una planta en cualquier municipio y en cualquier momento. Lo único que requieren son los permisos del Invima”, dijo.

Las habilitadas

En Boyacá quedaron habilitadas en el plan 13 plantas de autoconsumo, es decir, aquellas que servirán para abastecer su municipio y unos dos o tres aledaños. Se trata de Pisba, Paya, Chiscas, Labranzagrande, Coper, Quípama, Chivor, Belén, Otanche, Soatá, Paipa, Ventaquemada y La Uvita. Entre tanto, las plantas nacionales aprobadas son Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, Tuta, Soatá, Chiquinquirá, Miraflores, Garagoa y Moniquirá. Estas podrán proveer otros departamentos.