Cerca de 200 mil estudiantes de regreso

En un enfático llamado a padres de familia y acudientes coinciden los secretarios de salud de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso para que legalicen matricula.



Hoy regresan a clases en los 123 municipios y aunque usted no lo crea, aún hay padres de familia que no han legalizado la matrícula de sus hijos.



En los 120 municipios no certificados, que dependen de la Secretaría de Educación de Boyacá, se esperan 145.000 estudiantes de educación regular. Desde luego que junto a ellos vuelven también 7.500 docentes y cerca de 500 directivos docentes.



“Esta será una semana que en Tunja dedicaremos a legalizar matrículas y adelantar actividades de comienzo de la jornada así como al ajuste de grados y organización de los maestros”, explicó el sacerdote Víctor Leguízamo, secretario de Educación de Tunja.



Son 12 instituciones educativas con 48 sedes y dos con régimen especial que son Nuestra Señora de Fátima y el Colegio de Boyacá.



Para el caso de la capital del departamento son 884 maestros los funcionarios de planteles oficiales, los que regresan hoy.



El año pasado en Tunja fueron 25.300 los estudiantes matriculados, incluido el colegio Boyacá, pero hasta el viernes pasado faltaban por legalizar matricula 4.486, es decir que esta mañana arranca la jornada con el 78,9 por ciento de la matrícula.



En Duitama 14 instituciones oficiales con sus 33 sedes esperan superar el número de matriculados del 2016 que fue de 18.700 estudiantes. En esa ciudad en total tienen 656 docentes, 14 rectores 28 coordinadores, 7 orientadores y 14 docentes de apoyo que ingresaron a laborar desde la semana pasada.



En Sogamoso son cerca de 19.000 estudiantes y 850 docentes. Allí el suministro de alimento escolar, al igual que el transporte iniciarán a partir del próximo lunes 23 de enero. En Tunja en el transcurso de la semana se reactivaría el plan alimentario.