Cementeras ¿alternativa a rellenos?

Una planta de cemento puede convertirse en una solución ambiental para la comunidad si en ella se incineran las basuras.



Esta afirmación la hizo el vicepresidente de la Regional Colombia de Argos, Tomás Restrepo, quien explicó que en Europa, con las restricciones ambientales que se tienen allí, se queman en plantas cementeras las basuras domésticas.



“Los rellenos sanitarios son cosas del pasado: no tiene ningún sentido enterrar las basuras y deteriorar finalmente los suelos”, manifestó Restrepo.



Las plantas cementeras utilizan las basuras como combustibles alternativos para sus hornos. A eso lo llaman co-procesamiento.



“Un horno de cemento calienta hasta 1.450 grados centígrados, una temperatura mucho más alta de la que utiliza un incinerador y cualquier cosa que entra ahí se va a degradar inmediatamente”, dijo Tomás.



Agregó que el clínker (mezcla mineralógica sometida a altas temperaturas para obtener el cemento) captura las cenizas que se generan por la quema de las basuras en el horno.



Indicó que de esta manera la quema de residuos en un horno cementero no va a generar contaminación del medio ambiente.



Restrepo señaló que en las plantas de Argos en los Estados Unidos incineran llantas, textiles y hasta bolas de golf incluso.



Precisó que en la planta de Sogamoso no se hace el co-procesamiento porque en Boyacá se ha satanizado injustamente esa opción.



“Hay que hacer una labor pedagógica muy grande para que la comunidad misma entienda que es una solución bien importante para sí misma”, puntualizó.



En la planta de Argos de Rioclaro, en Antioquia, se está utilizando el co-procesamiento, con lo que se ha logrado sustituir 13 por ciento de carbón por llantas como combustible.



“Nosotros no hemos querido alborotar ese avispero trayendo el co-procesamiento a Boyacá, pero sería una solución para alargar la vida útil de los rellenos sanitarios”, recalcó.



Subrayó que si se lograra que progresivamente la comunidad fuera entendiendo la importancia del co-procesamiento, se podrían crear estaciones de transferencia, donde se separaría lo reciclable para venderlo, lo orgánico para enterrarlo y lo que no es reutilizable y tiene poder calorífico, para quemarlo en el horno.



Según la Superintendencia de Servicios Públicos, en el 2015 en Boyacá se generaron 427,66 toneladas de basura al día. Tunja produjo 117,20 toneladas y Sogamoso, 70,01 toneladas.

Holcim procesa algunos residuos

Holcim dispuso dos contenedores en puntos estratégicos de Busbanzá para recolección de materiales no reciclables que son co-procesados.

Desde hace más de 12 años Holcim maneja el co-procesamiento de residuos en su planta de cemento en el municipio de Nobsa.



Esta empresa lleva a cabo en algunos municipios de Boyacá la campaña ‘Reciclando y Co-procesando el Ambiente Estamos Cuidando’, que busca recuperar residuos no reciclables con el fin de convertirlos en una fuente para sustitución de energías no renovables en el horno de la cementera.



Corpoboyacá ya entregó los términos de referencia para un estudio que determine si hay afectaciones a la salud por el co-procesamiento que realiza Holcim en su planta de Nobsa.



“Hemos insistido en que la única forma de conocer los efectos que tiene esta actividad industrial, en el caso de Holcim, es examinando la calidad del aire a fin de poder detectar si existe una afectación al derecho de la salud”, manifestó el alcalde de Nobsa, Hernando Calixto Paipa.