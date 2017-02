Castigo a dos EPS por incumplimiento

Emdisalud y Salud Vida, dos EPS que hacen presencia en Boyacá, se convirtieron en las primeras entidades en ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Salud por el no pago a clínicas y hospitales del Departamento.



La multa a nivel nacional para ellas ascendió a los 2.866 millones de pesos; en Boyacá se les cuestiona por evadir el giro directo de recursos a centros de salud como el de Tununguá, San Pablo de Borbur, Saboyá, el Hospital Regional de Sogamoso, el de Paipa y el San Rafael de Tunja.



Y aunque la Superintendencia había solicitado a 26 instituciones prestadoras de salud de Boyacá información sobre los incumplimientos de las EPS que hacen presencia en el departamento para ejecutar los procesos sancionatorios correspondientes, solo dos hicieron la tarea.



“Ocho remitieron la información necesaria y de ese número a varios se les devolvió para que la complementaran. Finalmente solo dos hospitales: el San Rafael de Tunja y el Hospital Regional de Duitama entregaron información concisa que permitió que la Superintendencia iniciara procesos contra los aseguradores que fueron denunciados”, dijo Germán Pertuz, secretario de Salud de Boyacá.



Lo que se les exigía a las IPS del departamento era reportar qué EPS no estaban realizando el pago del 50% de lo facturado, pues hasta finales del año pasado lo que las instituciones prestadoras recogían por sus servicios solo llegaba al 32 por ciento.



“Sin embargo en dos meses y gracias a la presión que se viene ejerciendo se ha logrado que los aseguradores le cancelen a los prestadores el 43 por ciento de lo facturado, ese es un avance”, dijo el Secretario.



Pero de otra parte están los más de 300 mil millones de pesos que aún no pagan las EPS a la red hospitalaria de Boyacá.



La Secretaría de Salud explicó que se han realizado tres mesas de saneamiento y en la última de ellas las EPS firmaron 357 compromisos de pago por 21 mil millones de pesos.



Y aunque la cifra solo representa cerca del 10% de la deuda total, le daría un respiro a clínicas y hospitales de Boyacá que se encuentran en bancarrota.



Hasta ahora las EPS han realizado el pago de 7.405 millones de pesos y se esperaría que al finalizar febrero las entidades promotoras de salud cancelen lo que resta de los $21 mil millones.



Los delegados de la Superintendencia Nacional de Salud que ayer visitaron Tunja para hacer seguimiento a los avances en los compromisos de pago, aseguraron que antes de que termine el mes de marzo fortalecerán su oficina en Boyacá para acompañar y vigilar el proceso.



Como si fuera poco anunciaron que en abril se conocerá el nombre de las EPS que serán retiradas forzosamente del Departamento, de un grupo de 17 a las que les vienen realizando auditorías sobre la trazabilidad en los pagos y atención a los usuarios.