Campesinos, con 'deudas hasta el cuello'

Pese a que el Gobierno nacional puso a disposición un programa que otorga apoyo económico para la atención de las deudas de los pequeños y medianos productores agropecuarios, los campesinos del departamento aún no sienten el alivio financiero.



Aunque la semana pasada vencía la convocatoria para que los bancos ofrecieran su cartera al programa del Fondo de Solidaridad Agropecuaria, Fonsa, eran pocos los que habían hecho la tarea.



“Algunas entidades financieras han hecho la gestión, otros no han querido vender obligaciones al Fonsa porque eso significa perder una parte del capital y de los intereses y prefieren seguir cobrándole a los campesinos sin importar el perjuicio que les causan”, señaló Lázaro Rojas, campesino boyacense y representante ante la Junta Nacional del Fonsa.



En la reducida lista de entidades que habían adelantado el proceso para ceder las deudas se encontraban el Banco Agrario, Bancolombia, el Banco de Bogotá, Financiera Comultrasan y Bancompartir, que habían vendido cartera.



Aunque en la primera convocatoria se hablaba de 5.200 campesinos boyacenses que iban a ser acogidos por el programa, menos de 4 mil lo habrían logrado.



Como si fuera poco se estima que en el departamento habría unos 6 mil boyacenses más que estarían endeudados con las entidades financieras esperando a que les rematen sus tierras.



Así las cosas, y como los resultados no fueron los esperados, el Gobierno nacional decidió volver a ampliar el plazo, esta vez hasta el 28 de este mes, y posiblemente hasta marzo, para que las entidades interesadas agilicen el proceso y ayuden al sector campesino que aún no se repone de la crisis y tiene en riesgo su patrimonio.



La decisión beneficiará entonces a los labriegos con deudas menores y mayores a los 20 millones de pesos, que cumplan con ciertos requisitos.



Adicionalmente el Fonsa seguirá acogiendo las deudas que tienen los campesinos con el agro comercio, pues en la primera convocatoria las casas de insumos solo entregaron 488 facturas de deudas de los campesinos, pese a haber en Boyacá otras más de mil personas con deudas ante estos establecimientos.



El representante del sector agropecuario ante la Junta Nacional del Fonsa, Lázaro Rojas, explicó también que existen otro tipo de programas que no están beneficiando a los labriegos de diversas regiones.



“Los compañeros campesinos aseguran que no están siendo beneficiados con lo que ha establecido el Gobierno nacional en Bogotá. Por ejemplo, el Banco Agrario adelanta jornadas de arreglo de cartera, reduciendo el capital hasta en un 50 y 25 por ciento, pero eso no se aplica en Boyacá”, señaló.

¿Qué hacer?

Para que las deudas de un campesino sean acogidas por el Fonsa, tanto el deudor como la entidad financiera a la que le deben tienen que presentar una solicitud para la venta de la obligación vencida ante el programa. Como ha habido dificultades en el proceso, sugieren a los campesinos hacer el trámite antes las sedes de las entidades financieras en Tunja.

Los beneficios que promete el Gobierno

Los campesinos con deudas deberán acercarse a los bancos para hacer la solicitud y pedir que se revise si podrían ser o no beneficiados.

Aunque Boyacá no es el departamento que más le adeuda a los bancos, sí es el que más número de labriegos tiene endeudados.



Así que muchos de ellos podrían acceder a los beneficios del Fondo de Solidaridad Agropecuaria si cumplen con ciertos requisitos, entre esos tener deudas vencidas entre el primero de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.



Estas personas deberán continuar vencidas para el 28 de febrero de 2014 o haber normalizado sus obligaciones durante ese periodo.



Por consiguiente, los beneficios con los que serían cobijados consisten en cuatro años de gracia y seis más de plazo para realizar el pago de la deuda.



Además, los codeudores serán liberados y los campesinos que se acojan al programa serán habilitados nuevamente para poder adquirir nuevos créditos.



Sin embargo la compra de cartera de esos deudores morosos dependerá de la capacidad de endeudamiento que tenga cada productor y serán adquiridas hasta por el 70 por ciento de lo que puedan respaldar con sus activos.



De otra parte las casas que venden agroquímicos y demás insumos, tendrán que hacer su solicitud ante Finagro para ceder las deudas de los labriegos.