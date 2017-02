Buscan plata para la Villa Olímpica

El estadio municipal, la plaza de toros y el velódromo serían los escenarios en los que se invertirían los recursos que empezó a gestionar el Instituto de Recreación y Deporte de Duitama.



La gerente Francy Puerto aseguró que junto al concejal Mauricio Buitrago, quien conoce el tema de gestión deportiva, han tocado las puertas de los diferentes ministerios a fin de conseguir los dineros necesarios.



“El objetivo es que a través de sus programas nos permitan acceder a la posibilidad de lograr recursos para mejorar nuestros escenarios”, expresó Puerto.



El estadio es hoy uno de los de mayor prioridad, la sede oficial de Patriotas continúa siendo Duitama tanto para la liga femenina como para la masculina, sin embargo sus partidos deberán seguir siendo programados para el estadio La Independencia de Tunja, hasta que se logre la adecuación de las instalaciones del Cacique Tundama.



El velódromo también aparece en la lista por ser uno de los escenarios insignia de la ciudad, sin embargo continúa con serias deficiencias en el maderado y se requiere de una cubierta para que el clima no impida el desarrollo de los eventos ciclísticos ni el entrenamiento de las escuelas de formación.



“Iniciamos con el proyecto ante Coldeportes para acceder a 500 millones de pesos que serán invertidos en el velódromo, aunque son necesarios cerca de 15 mil millones de pesos para lograr el resultado que se quiere”, explicó Puerto.



Señaló además que Nairo Quintana aseguró que apoyará el mejoramiento del velódromo, aunque todo es un proceso.



Se espera además que las escuelas de formación también tengan inversión a través del Comité Olímpico Colombiano, para que instructores, delegados deportivos de las juntas de acción comunal, docentes y todos aquellos interesados en el deporte cuenten con espacios y personal capacitado para adquirir de forma gratuita y de calidad, conocimientos en diferentes disciplinas.

A la plaza de toros le pondrían una cubierta

Integrantes de la Peña Turina de Duitama aseguran que la construcción de una cubierta no afectaría las actividades propias de la plaza de toros

La Gerente del Instituto explicó que la plaza de toros es el tercero de los escenarios a intervenir con una cubierta, con el fin de que sea propicio para el desarrollo de otras actividades diferentes a las corridas de toros, como conciertos.



Integrantes de la única Peña Taurina que aún se conserva en Duitama, han afirmado que este proyecto no interferiría en el desarrollo de la tauromaquia.



“Hay diferentes plazas de toros que han sido techadas con cubiertas corredizas, como por ejemplo en Medellín, esto no interfiere en los tercios de la faena, el dominio del capote sería mejor”, afirmó Hansell Morales, integrante de la Peña Taurina de Duitama.



Por el momento se adelanta el proceso de elaboración de los proyectos que según afirma la Gerente del Instituto de Deportes, serán para el beneficio de todos los duitamenses, con inversiones que no sería posible hacer con recursos propios del municipio.



“Para lograr la elaboración y posterior presentación de estos proyectos fue necesario contratar una persona con experiencia en formulación y esperamos que en seis meses a más tardar se comiencen a ver los resultados”, concluyó la gerente del instituto de recreación y deporte.